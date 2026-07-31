¡Cámara BBVA, mi quincena!: Usuarios reportan fallas en la aplicación

La plataforma Downdetector indicó que los problemas en la aplicación de BBVA comenzaron a partir de las 7:00 de la mañana.

Usuarios de BBVA reportaron este viernes 31 de julio fallas al intentar ingresar a la aplicación para revisar su nómina; esto ocurre en plena quincena, cuando la mayoría de empleados reciben su nómina. .

A través de mensajes en la red social X, usuarios reportaron que las transferencias se tardaban en reflejar o incluso no podían ingresar a la aplicación del banco.

“Desde ayer que pongo mi huella y simplemente queda en ‘Conectando con BBVA’. ¿Qué pasa?”, escribió un usuario.

“Transferí desde Santander a BBVA y no se refleja”, señaló otro usuario; incluso BBVA recomendó a su cliente revisar el estatus de la transferencia ingresando al portal oficial del Banco de México.

Otro usuario aplicó el consejo del banco y dijo que incluso descargó el comprobante, pero que aún no se reflejaba la transferencia.

“Tengo el mismo problema; incluso ya descargué en Banxico mi comprobante CEP y aparece liquidado; sin embargo, no se refleja el saldo”, indicó en X.

BBVA explicó que las transferencias interbancarias pueden demorar hasta 24 horas hábiles en reflejarse; después de este lapso, es necesario que el beneficiario valide mayor detalle con su banco.

“Para garantizar una comunicación segura, te informamos que nuestras cuentas oficiales cuentan con la verificación dorada”, agregó.

¿Qué se sabe de las fallas en la app de BBVA reportadas por usuarios?

La plataforma Downdetector indicó que los problemas en la aplicación de BBVA comenzaron a presentarse a partir de las 7:00 de la mañana de este viernes.

“Los reportes de los usuarios muestran problemas con BBVA”, se lee en el sitio web de la aplicación de rastreo.

Los reportes de fallas han llegado hasta los 196, de personas que señalan no haber recibido su transferencia.

Los reportes de fallas de BBVA han llegado hasta los 196, de personas que señalan no haber recibido su transferencia.

Según el informe, los reportes de fallas se centran en la aplicación, con el 63 por ciento; en transferencias, el 14 por ciento; y en la banca móvil, el 12 por ciento.