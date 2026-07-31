Bacteria carnívora ‘ataca’ costas en EU: ¿Qué sabemos de la primera muerte registrada en Florida?

El estado de Florida registró la primera muerte de 2026 a causa de una bacteria carnívora presente en el mar, según las autoridades estatales, que reportan 12 casos en lo que va de año.

El fallecimiento, provocado por la bacteria Vibrio vulnificus, se registró el jueves en el condado de Palm Beach, de acuerdo con el último boletín disponible del Departamento de Salud del estado.

Además, informó de doce casos registrados en 2026, repartidos por los condados de Miami-Dade (2), Palm Beach (2), Lee (2), Bay, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns.

El estado reportó 33 casos y cinco muertes el año pasado a causa de esta bacteria, que se alimenta de carne humana, vive en aguas marinas cálidas y también puede contraerse al comer mariscos crudos en concha, en particular ostras.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan no entrar al agua a quienes tengan heridas recientes, alguna enfermedad autoinmune, o padecimientos crónicos del riñón o el hígado.

Anualmente se reportan entre 150 y 200 infecciones a nivel nacional, especialmente en los estados próximos al golfo de México, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que señalan que el balance de fallecidos es de “una de cada cinco personas infectadas”.

El estado de Luisiana, que registró 26 casos y cinco muertes por esta bacteria en 2025, no ha publicado aún un balance del año actual.

¿Cuáles son los síntomas de la bacteria carnívora?

En Japón, en junio del 2024 se registraron casos de una bacteria carnívora que podía matar a las personas en un lapso de 24 horas.

El síndrome de shock tóxico estreptocócico, que se abrevia como (STSS) en inglés, es una infección bacteriana que se considera “rara pero grave” de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Es provocado por las bacterias estreptococos del grupo A, y aunque en realidad se considera difícil que se contagie entre personas, su propagación es de riesgo, ya que en pocas horas y sin la reacción adecuada se pueden provocar muertes.

Los primeros síntomas son:

Fiebre y escalofríos.

Dolores musculares.

Náuseas y vómitos.

Luego de las 24 horas con los primeros síntomas, aparecen algunos padecimientos más graves como: