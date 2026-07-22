¿Qué tan seguro es comer lechuga?

La variedad de lechugas es amplia, pero todas son ricas en vitaminas y nutrientes que pueden ser beneficiosos para la salud. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

La lechuga es una hortaliza muy versátil para acompañar un sinfín de alimentos, además de ensaladas. Puede ser el ‘topping’ ideal para los sopes, el pozole, las tostadas de tinga y hasta para las quesadillas con (o sin) queso.

No obstante, los recientes casos de ‘diarrea explosiva’ en Estados Unidos han provocado que muchas personas observen con recelo esta verdura de hoja verde, ya que la lechuga se ha identificado como un producto potencialmente contaminado con cyclospora.

Este es un parásito microscópico que infecta alimentos y ocasiona síntomas como cansancio, fiebre, dolor de estómago, diarrea acuosa —a veces explosiva—, náuseas y vómitos, explica Cleveland Clinic.

Hasta ahora, solo se han registrado tres casos de diarrea explosiva en México ocasionados por cyclospora, pero antes de que decidas evitar a toda costa las lechugas, hay algunas consideraciones que debes tomar en cuenta.

Autoridades de EU recomiendan lavar bien la lechuga, incluso aquella que es vendida como prelavada, ante los casos de infección por cyclospora. (Banco de fotos Magnific)

¿Qué lechuga está contaminada?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que, luego de investigar el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, encontraron que este posiblemente está relacionado con la lechuga tipo iceberg.

Y no se trata de cualquiera, sino específicamente de la que se vende rallada en los centros comerciales, la cual se ofrece picada y colocada en paquetes individuales listos para el consumo.

Aunque inicialmente las indagatorias apuntaron a que la lechuga contaminada provenía de un cargamento de Guanajuato, México, a inicios de esta semana las autoridades estadounidenses se retractaron.

La Agencia para la Administración y Control de Alimentos (FDA) informó que el examen realizado sobre las lechugas de Taylor Farms México dio un falso positivo a cyclospora.

Cabe mencionar que ninguno de los lotes afectados se distribuyó en México, ya que estos se enviaron a Estados Unidos. Además, luego de conocer la noticia, Taylor Farms optó por retirar voluntariamente los productos supuestamente contaminados.

¿Qué tan riesgoso es comer lechuga?

La doctora Syra Madad, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales de la Escuela Kennedy de Harvard, afirma que no hay motivos para eliminar de la dieta toda la lechuga.

Principalmente porque, hasta el momento, la única variedad comprometida es la iceberg rallada y empaquetada: “Por lo demás, no hay razón para evitar por completo la lechuga u otras verduras frescas”, indica en entrevista con Today.

La experta comentó que lo único que se debe evitar por completo son los productos identificados como contaminados por las autoridades de salud pública durante el brote, especialmente porque la cyclospora es muy difícil de eliminar de los alimentos, incluso si estos se lavan adecuadamente.

Natasha Bagdasarian, quien dirige el departamento de salud de Míchigan —entidad que ha registrado un mayor número de casos de diarrea explosiva—, hizo una recomendación similar: evitar la lechuga empaquetada, en una conversación con The New York Times.

El virus, que se encuentra en alimentos contaminados como la lechuga iceberg, ha provocado miles de infectados de cyclospora cayetanensis en EU. (Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan dijo para USA Today que lo mejor es “comprar lechugas enteras, en lugar de prelavadas y envasadas o kits de ensalada premezclada”.

Además, la doctora Susan Chen recomendó adquirir lechugasen mercados locales, ya que es menos probable que estas se encuentren contaminadas con el parásito.

Estas medidas no aplican para los sectores de la población en riesgo, como mujeres embarazadas o personas con el sistema inmunológico comprometido, debido a que en estos casos lo recomendable es evitar la lechuga por un tiempo, dijo la experta.

Hasta este momento no se han informado casos de lechuga contaminada con cyclospora en México. A pesar de ello, seguir las recomendaciones y mantener una buena higiene nunca será negativo.

¿Cómo desinfectar la lechuga correctamente?

El doctor Tyler Evans explica que la cyclospora es muy difícil de eliminar debido a que “vive en una capa resistente y pegajosa que se adhiere a las grietas de las verduras de hoja verde y a los finos pelos de las bayas”, dijo para USA Today.

Aunque la cyclospora no quedará completamente eliminada tras lavar la lechuga, sí se reduce la cantidad de microorganismos presentes en la hortaliza antes de desinfectarla.

Además, lavar correctamente las hojas de la lechuga puede reducir el riesgo de enfermarte o hacer que la enfermedad sea menos grave, de acuerdo con Thomas Moore, especialista en enfermedades infecciosas consultado por The New York Times.

El portal de salud WebMD y la doctora Kelsey Holloman, en entrevista para USA Today, explican que los pasos para desinfectar correctamente una lechuga son los siguientes:

Lavarse las manos : La recomendación es un lavado de 20 segundos antes y después de manipular alimentos.

: La recomendación es un lavado de 20 segundos antes y después de manipular alimentos. Desinfectar los utensilios y tablas de picar .

. Separar las hojas : Quita cada una de las hojas de la lechuga y elimina las capas exteriores.

: Quita cada una de las hojas de la lechuga y elimina las capas exteriores. Colocarlas bajo el chorro de agua fría : Con ayuda de un cepillo o las manos, retira toda la tierra y suciedad acumulada en las hojas. Si es lechuga iceberg, córtala por la mitad y deja correr el agua por el centro durante unos segundos.

: Con ayuda de un cepillo o las manos, retira toda la tierra y suciedad acumulada en las hojas. Si es lechuga iceberg, córtala por la mitad y deja correr el agua por el centro durante unos segundos. No usar jabón : WebMD explica que “soluciones diseñadas para lavar frutas y verduras no han demostrado ninguna ventaja en la reducción de patógenos en comparación con el uso de agua corriente fría”.

: WebMD explica que “soluciones diseñadas para lavar frutas y verduras no han demostrado ninguna ventaja en la reducción de patógenos en comparación con el uso de agua corriente fría”. Secar bien las hojas.

La lechuga es un alimento rico en nutrientes. (Foto: Unsplash)

Holloman añade que, aunque los paquetes de lechuga que se venden en el centro comercial indican que están prelavados, conviene desinfectar la hortaliza en casa antes de consumirla.

Con estos pasos, disminuirá el impacto de la cyclospora, así como el riesgo de consumir otro tipo de bacterias presentes en la verdura. Recuerda siempre estar al tanto de las recomendaciones y avisos de las autoridades sanitarias.