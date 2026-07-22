Volkswagen lanzará vehículos autónomos en niveles 3 y 4 en China; colaborará con Horizon Robotics

En la segunda mitad de 2027 comenzará la entrega de los vehículos con funciones de conducción autónoma de Volkswagen. (EFE).

El grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere lanzar en China el próximo año los primeros vehículos de conducción completamente autónoma bajo algunas condiciones (Nivel 3 y 4).

Cariad, la filial de software del grupo Volkswagen, informó este miércoles de que para ello la sociedad de riesgo compartido china para conducción autónoma Carizon va a profundizar su colaboración con la china Horizon Robotics para tener acceso a sus modelos de inteligencia artificial.

El consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, consideró que la colaboración fortalecerá su competitividad en China y abrirá nuevas posibilidades en algunos mercados internacionales.

En la segunda mitad de 2027 comenzará la entrega de los vehículos con funciones de conducción autónoma de Nivel 3 capaces de encargarse de prácticamente toda la conducción.

¿En qué consisten los niveles de conducción autónoma?

En el Nivel 3 de conducción autónoma el conductor ya puede soltar el volante y los pedales para que el automóvil conduzca solo, pero es necesaria la supervisión humana por si el software no responde adecuadamente, por ejemplo, cuando hay alguna zona de obras que no está bien señalizada.

El Nivel 4 es una alta automatización en la que desaparece la figura del conductor y el vehículo ya puede circular de forma autónoma y sin intervención humana en la mayoría de las situaciones.

El conductor cede el control y la responsabilidad, y podría ser sólo necesario para situaciones concretas del tráfico o fallos del sistema.

La Sociedad de Ingenieros de la Automoción (SAE) clasifica la conducción autónoma en seis niveles, del 0 al 5.

El Nivel 5, que ya no contempla Volkswagen, consiste en que el vehículo ya opera sin conductor humano en cualquier entorno, condición climática y situación geográfica. No cuentan con volante ni pedales.

Robotaxis de Tesla operan sin supervisión humana en Austin, anuncia Elon Musk

Elon Musk anunció en enero del 2026, que el servicio piloto de robotaxis de Tesla en Austin empezó a funcionar sin la asistencia de seres humanos a bordo del vehículo.

En un mensaje en la red social X, Musk indicó el inicio de los viajes de los robotaxis de Tesla sin monitores humanos, pero sin explicar si la medida estaba siendo aplicada a todos los vehículos de la flota que opera en algunas zonas de Austin.

El vicepresidente de Tesla para conducción autónoma, Ashok Elluswamy, posteriormente aclaró que la empresa está empezando “con unos cuantos vehículos no supervisados” y que el número aumentará en el futuro.