¿Necesitas refacciones? Volkswagen abre tienda oficial en Mercado Libre

La armadora alemana Volkswagen anunció una alianza con la plataforma de comercio electrónico, Mercado Libre, para incorporar su tienda oficial de refacciones al marketplace y ponerlos a disposición de los clientes más alla de los mostradores en las agencias o centros de distribución.

Mercado Libre ofrecerá así la tienda oficial de la marca para la compra de piezas originales, refacciones y accesorios de postventa, entre otros productos de Volkswagen, a partir de septiembre.

El anuncio lo hace la armadora alemana en el marco del lanzamiento de su nuevo SUV, el Volkswagen Tera.

Los compradores tendrán acceso a piezas originales, como refacciones de mantenimiento, de colisión y de desgaste correspondientes a sus modelos en nuestro país, así como accesorios y productos de estilo de vida.

“Esta alianza estratégica surge para facilitar a los seguidores de la marca la adquisición de piezas originales de manera segura y rápida, aprovechando que Mercado Libre es el marketplace preferido de los clientes particulares y profesionales que buscan autopartes de manera online”, dijo Rodrigo Ruiz, director comercial de postventa de la marca Volkswagen en México.

Agregó que entre los principales beneficios de esta alianza comercial, destacan el acceso a envíos gratuitos, meses sin intereses y entregas en menos de 24 horas.

Volkswagen en México evita una huelga

La automotriz alemana Volkswagen evitó este lunes una huelga en su planta en el estado mexicano de Puebla, una de las más grandes del mundo de la empresa, tras acordar un aumento salarial del 4 por ciento con su sindicato.

La compañía expuso en comunicado que negoció con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) un nuevo convenio, el cual entrará en vigor este lunes para el incremento directo de 4 por ciento al salario y 1 por ciento al fondo de ahorro.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar”, declaró Ricardo Guerrero, vicepresidente de Recursos Humanos en Volkswagen de México.

Cerca de 7 mil trabajadores sindicalizados habían convocado una huelga para este lunes, tras presentar una demanda inicial de un aumento salarial del 14 por ciento.

Con información de EFE