Musk le apuesta a la IA: Tesla invertirá 20 mil mdd para robots y tecnología de conducción autónoma

Tesla gastará más de 20 mil millones de dólares en una drástica reorganización de sus líneas de fábrica, lo que refleja el reposicionamiento del fabricante de automóviles por parte de Elon Musk tras una caída de ventas de varios años.

Las inversiones de capital previstas para 2026 —más del doble de la inversión del año pasado y casi el doble de lo que Wall Street preveía— se destinarán a aumentar la producción de coches, baterías y robots en media docena de plantas. Para dar cabida a los nuevos humanoides Optimus, Tesla descontinuará sus dos vehículos más antiguos: el sedán Model S y el SUV Model X.

“Estamos realizando inversiones muy, muy importantes”, declaró Musk en una llamada tras la publicación de los resultados trimestrales de Tesla, mejores de lo esperado.

Las acciones de Tesla subieron más del 3 por ciento el jueves en Nueva York, antes del inicio de la jornada bursátil habitual.

Tesla anuncia acuerdos ‘sorpresa’ para inversiones con IA

Tesla también anunció un acuerdo sorpresa para invertir cerca de 2 mil millones de dólares en xAI, la startup de inteligencia artificial de Musk, que registra pérdidas, y señaló que probablemente construirá una planta de fabricación de semiconductores.

Estas medidas subrayan la ambición de Tesla de reorientarse hacia la IA, la tecnología de conducción autónoma y la robótica en detrimento de su negocio automovilístico, que enfrenta más desafíos en 2026 tras caídas anuales consecutivas en las ventas.

Los inversores han apoyado ampliamente la reinvención, aun cuando las nuevas líneas de negocio siguen estando lejos o es incierto su éxito.

Ni el invierno de vehículos eléctricos de la industria automotriz en general ni los resultados de Tesla, que superaron con creces las expectativas, atrajeron mucha atención en la conferencia del miércoles.

¿Cómo usará Elon Musk la IA en Tesla?

“Este trimestre marca oficialmente el cambio fundamental de una empresa de vehículos eléctricos a una apuesta total por los robotaxi, la energía y Optimus”, declaró Andrew Rocco , analista de Zacks Investment Research. “Parece que están casi listos para quitarse la curita del negocio de vehículos eléctricos y apostar de lleno por la autonomía”.

Tesla acordó este mes adquirir acciones preferentes de xAI como parte de su última ronda de financiación.

Las compañías también firmaron un acuerdo marco para fortalecer su relación y mejorar la capacidad de Tesla para desarrollar e implementar productos y servicios de IA en el mundo físico, según informó la compañía en su informe de resultados .

La inversión resalta los vínculos cada vez más profundos entre los intereses comerciales de Musk y refuerza el enfoque creciente en la IA.

El acuerdo xAI probablemente será bien recibido por muchos inversores y eclipsará los resultados de ganancias, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

“Si Tesla va a tener tanto éxito como esperan los alcistas, será gracias al robotaxi y la robótica”, dijo Maley. “Así que esta inversión es justo lo que los alcistas querían oír”.

Si bien Musk ya había expresado su apoyo a la inversión de Tesla en xAI, esta decisión se produce tras una votación fallida de los accionistas sobre esta posibilidad en noviembre.

Si bien la mayoría de los accionistas de Tesla votaron a favor de una medida no vinculante que fomentaba la inversión, una importante abstención impidió su aprobación. Aun así, Tesla afirmó entonces que seguiría explorando la posibilidad.