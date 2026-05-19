Kalimba apoya a Vadhir Derbez ante acusaciones de abuso: ‘Una cosa es ser ojo alegre y otra de lo que lo señalan’

Vadhir Derbez fue señalado por presunto abuso durante la grabación de un video musical y en medio de las acusaciones y de la polémica, el cantante Kalimba salió en defensa del actor.

La denuncia fue presentada por una modelo de 19 años ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez rechazó categóricamente los señalamientos y aseguró que se trata de un intento de extorsión.

Vadhir Derbez afirma que lo están extorsionando. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Kalimba sobre Vadhir Derbez?

Kalimba habló del caso durante una entrevista compartida en el programa De Primera Mano, donde aseguró que, aunque no puede asegurar lo ocurrido, la percepción que tiene de Vadhir siempre ha sido positiva.

“No meto las manos por él al fuego, pero yo puedo decir que lo conozco, mi impresión, de las veces que lo he visto, es un caballero”, declaró el exintegrante de OV7.

El cantante explicó que convivió con el actor en reuniones y salidas nocturnas, además asegurí que siempre observó un trato respetuoso hacia las personas de su entorno. Según comentó, el hecho de que alguien tenga múltiples relaciones o sea “ojo alegre” no lo deja como un abusador.

“Se agarran de que lo vieron salir con muchas personas, pero eso no tiene relación con la bondad o maldad que hay en el corazón”, agregó.

Kalimba también aprovechó para señalar que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de fortalecer los procesos legales para evitar injusticias tanto para víctimas reales como para personas acusadas sin pruebas contundentes.

“Debe hacerse justicia, pero no debe desequilibrarse y convertir una palabra en verdad. Tiene que haber comprobación y pruebas”, expresó.

Kalimba ha sido señalado en más de una ocasión de acoso y abuso sexual, ahora salió en defensa de Vadhir Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada el pasado 2 de abril de 2026. De acuerdo con información difundida en De Primera Mano, la denunciante, identificada únicamente con las iniciales S.E.S., es una joven estadounidense de 19 años que participó como modelo en un videoclip del cantante durante cuatro días de grabación.

Según su versión, el último día del rodaje el actor la invitó a pasar a su camerino después de verla sentada en el piso del área común. La joven declaró que, una vez estando solos, ocurrió un contacto físico no consensuado.

En la denuncia, la modelo aseguró que el actor se acercó y la besó sin autorización. Tras lo ocurrido, abandonó la locación, pidió ayuda a su agencia y posteriormente acudió a las autoridades para presentar la denuncia y someterse a estudios médicos y psicológicos.

Vadhir Derbez asegura que todo es un intento de extorsión

El actor Vadhir Derbez negó las acusaciones y afirmó que cuenta con pruebas y testigos para demostrar que los hechos ocurrieron de manera distinta a como fueron presentados.

“Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió”, declaró el actor, tras asegurar que durante las grabaciones nunca estuvo completamente solo con ella.

El abogado Enrique González Casanova afirmó que el equipo legal no tuvo conocimiento del caso por vías oficiales, sino a través de mensajes donde presuntamente le exigían dinero al cantante para evitar consecuencias legales.

De acuerdo con el litigante, personas no identificadas solicitaron 350 mil dólares a cambio de detener el proceso judicial. Incluso, aseguró que en algunos mensajes le sugerían pedir apoyo económico a su padre, Eugenio Derbez.