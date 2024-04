Kalimba da sus primeras declaraciones tras su vinculación a proceso: ‘Mi inocencia se probará’

El cantante Kalimba, integrante del grupo OV7, fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual durante su segunda audiencia sobre el caso.

Kalimba fue señalado por Melissa Galindo desde finales de marzo del 2023. A través de TikTok, la influencer relató lo sucedido, y sus abogados iniciaron un proceso legal en contra del cantante de OV7.

Kalimba acudió al Reclusorio Oriente para determinar lo que sucedería en su caso, después de que la primera audiencia fue suspendida.

Kalimba enfrentará su proceso en libertad. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Kalimba tras la audiencia?

Después de casi tres horas de audiencia, Kalimba fue abordado por varios medios de comunicación, a quienes confirmó que se encuentra tranquilo y confiado en que el proceso se torne a su favor.

“Sigo confiando bastante en las autoridades... Mi inocencia se probará con el proceso que sigue... Una vez no hay más que decir porque el juez nos pidió, de manera directa a ambas partes, que no entorpeciéramos el proceso”

El cantante se mostró tranquilo ante las cámaras y recalcó que no puede hablar del tema para no entorpecer el proceso. Ante las constantes preguntas de como se encontraba el cantante, declaró que está confiado en el siguiente paso.

¿Cómo será el proceso de Kalimba?

Kalimba enfrentará el proceso en libertad, según Wilfrido Rafael Castillo, y en seis meses se realizará la siguiente audiencia para dar seguimiento.

Kalimba fue vinculado a proceso por acusación de abuso sexual. (Foto: Cuartoscuro.com).

“Vamos a tener un plazo de seis meses... El plazo correrá a favor, tanto de Kalimba como de mi representada... Estaremos atentos a la notificación en su momento”, respondió el abogado de Melissa Galindo

¿De qué acusan a Kalimba?

La influencer, Melissa Galindo, comenzó con las acusaciones en contra de Kalimba el 15 de marzo del 2023. Melisa compartió un video en redes sociales donde señaló a Kalimba por presunto abuso sexual.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Melisa denunció las experiencias que vivió por culpa de Kalimba y relató que todo sucedió en un trayecto en Monterrey.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entre en shock me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”. Según la información de Melissa, el cantante repitió dicha acción y le propuso tener relaciones sexuales, por lo que le dijo que no.

Por su parte, el cantante solicitó la investigación de la Melissa Galindo por mentir y dañar su imagen.

“Ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y estoy agotado porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que realmente es lo último que me importa”, declaró el cantante a la televisora, TV Azteca.