‘Cancelan’ a Kalimba tras hablar sobre la masculinidad: ‘Un verdadero hombre es violento’

Cuando pensamos que ya eran suficientes podcast ‘cancelados’ por sus invitados y los temas que se hablaban en ellos, llegó Kalimba a hacer una serie de declaraciones que le generaron cientos de críticas, recordando incluso algunas de las polémicas que ha enfrentado.

El cantante fue invitado a un podcast llamado Auténtico, de Pedro Prieto, en donde habló de temas como su vida familiar y carrera, aunque también abordó otros como la masculinidad, y fue por este mismo que lo criticaron en redes sociales.

¿Qué dijo Kalimba sobre la masculinidad?

En la conversación que tuvo con Pedro Prieto, Kalimba aseguró que el hecho de que actualmente se catalogue a un hombre violento como tóxico, es algo erróneo.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo”, sentenció en primera instancia, para después completar su argumento.

Para el intérprete de ‘Tocando Fondo’, un ‘hombre completo’ debe tener la capacidad de controlar su carácter y equilibrar la violencia con la tranquilidad.

Publicación de Pedro Prieto en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo únicamente en los momentos correctos”, agregó.

Kalimba cree que a las mujeres les gustan los hombres violentos

En un intento por defender su idea, el también actor de teatro musical consideró que a las mujeres les gusta que los hombres posean cierta violencia en sí mismos, sobre todo cuando se encuentran peligro y necesitan que alguien las auxilie.

“Estoy seguro (de) que cualquier mujer, que me está escuchando ahorita, querría a un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla; estoy seguro, absolutamente, seguro”.

Incluso, catalogó a los hombres tranquilos como débiles, y este tipo de personalidad no le atrae a las mujeres, según el cantante.

“Un verdadero hombre tiene la capacidad de ser violento pero no lo utiliza; su dominio le permite no utilizarlo, eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad no estás teniendo un hombre completo, estás teniendo un debilucho. Seamos honestos, ninguna verdadera mujer es atraída por un debilucho, esa es la verdad”.

Kalimba aseguró que a los hombres que no son violentos, se les considera 'debiluchos'. (Foto: Instagram @kalimbaofficial)

Kalimba perpetuó estereotipos de género y realizó comentarios machistas, afirman en redes

Dentro de su discurso, quiso suavizar la situación señalando que el hecho de defender a una mujer no le resta capacidad para que ella misma resuelva sus problemas.

“¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que, en su momento, pueda usar su coraje, pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre. No le estoy quitando la fuerza a la mujer y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado para desempeñar su parte dentro de una sociedad”, mencionó.

Sin embargo, con este tipo de comentarios el intérprete de ‘Estrellas Rotas’ replicó estereotipos de género perpetuados a lo largo de los años en la sociedad, tal y como lo hicieron ver algunos usuarios en las redes sociales de Pedro Prieto cuando compartió un clip con Kalimba.