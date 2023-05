Kalimba habla sobre la denuncia de Melissa Galindo por acoso: ‘Pido que respeten’

En marzo pasado, Kalimba fue señalado de acoso sexual por la cantante Melissa Galindo, y aunque en aquel entonces evitó hacer mayores declaraciones al respecto, recientemente habló del tema.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, el intérprete de ‘No me quiero enamorar’ defendió su inocencia, y señaló que cuando sea el momento se sabrá la verdad. Además, apoya el hecho de que las mujeres alcen la voz en contra de los abusos de los que sean víctimas.

“Ahorita lo digo, se mostrará la verdad y ahí estará absolutamente todo como lo hice anteriormente y ahí va a estar (...) pero también se debe seguir respetando a la mujer y alentando que las mujeres puedan levantar la voz y hacerlo”, señaló.

Melissa Galindo aseguró que fue víctima de acoso por parte de Kalimba. (Foto: Instagram @melissagalindooficial / @kalimbaofficial)

Kalimba pide frenar ataques para ambas partes

A pesar de que la denuncia realizada por Melissa Galindo hace dos meses le trajo algunas consecuencias a nivel profesional, Kalimba pidió respeto tanto para él como la cantante, pues nunca ha buscado fomentar que se le atque a la joven.

“Sé que hubo muchas personas que atacaron hacia el otro lado (a Melissa) y yo no pido que ataquen hacia ninguno, yo pido que respeten. Yo en ningún momento he hecho ninguna declaración que aliente a atacar”, expresó a los medios.

Asimismo, el cantante de ‘Duele’ pidió que dejen de hacerse especulaciones sobre el tema, pues estas pueden dañar la vida de los demás.

“Creo que vamos entendiendo que en temas como este y muchos otros, tenemos que ser más respetuosos, tenemos que dejar de hacer especulaciones que destruyen a una u otra parte”, mencionó.

Kalimba asegura que él no cometió acoso sexual contra Melissa Galindo. (Instagram / @kalimba / @melissagalindooficial)

Los temas legales no se explican a medios hasta que sea prudente: Kalimba

Kalimba no dio mayores detalles sobre cuál es el estatus del proceso que está enfrentando por tratarse de asuntos legales, pues explicó que eso se sabrá en su momento y ante las instancias correspondientes.

“Soy respetuoso, contesto lo que creo y debo contestar, cuando algo no debo contestar con el mismo respeto les digo ‘Esto no lo diré, no tengo la obligación de hacerlo’. Todo lo que tenga que ver con la cuestión legal, solamente lo puedo mencionar en un lugar legal”, aseguró.