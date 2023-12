Banda Tierra Sagrada revela cómo fue el secuestro de su integrante por el crimen organizado

La Banda Tierra Sagrada denunció en sus redes sociales el secuestro de uno de sus integrantes por parte del crimen organizado el pasado 1 de diciembre en la comunidad de Hueyapan, en Puebla.

En el que calificaron como un “atentado”, se privó de la libertad al chofer en la gira de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, el cual informaron que “ya se encuentra con nosotros y en condiciones favorables”.

El comunicado de Banda Tierra Sagrada en redes sociales. (Foto: Instagram @bandatierrasagrada)

Líder de Banda Tierra Sagrada da detalles del secuestro

En un video, Arturo Valdez Osuna, aseguró que en conjunto tienen un sentimiento de “ya no podemos más”, por lo que tomaron medidas como no hacer acuerdos de presentaciones en las plazas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, pese a que “nuestras familias han dependido totalmente de ustedes”, le dijo al público.

Asimismo, contó que el fin de semana “levantaron” a su chofer con golpes y amenazas, además de que les pidieron “30 chambas adelantadas” para negociar el acuerdo para liberarlo.

“Me habla la persona con aquel derecho de cobrar lo que no tiene derecho de tener (…) Me siento con tanta impotencia por tener que soportar esto y por tener que tomar decisiones de este nivel”, contó.

Los implicados lo obligaron a grabar videos en donde decía que la banda lavaba dinero. “¿Pues qué voy a lavar? Si no me estás dando, me estás quitando”.

Banda Tierra Sagrada acusa a empresarios de estar coludidos con el crimen

“Los empresarios están muy coludidos con ellos”, informó sobre la relación que dice que mantienen con el crimen organizado.

De acuerdo con su versión, la intención de esta grabación es para “desprestigiar y a su vez extorsionar” a la empresa que conforman.

Anunciaron que no volverán “hasta que las autoridades y asociaciones competentes brinden las garantías y la seguridad que el medio del espectáculo necesita para llevar de manera plena su labor”, en un comunicado de prensa en el que argumentan que buscan salvaguardar la integridad de su capital humano.

Los integrantes de Banda Tierra Sagrada denunciaron la privación de la libertad de su chofer. (Foto: Instagram @bandatierrasagrada)

Antecedentes de secuestro a Banda Tierra Sagrada

En octubre de 2022 “nos balacearon un camión”, recordó su líder. Fue cuando regresaban de un show en Tlaxiaco, Oaxaca.

Aquella ocasión uno de los músicos resultó con heridas leves en el rostro al ser alcanzado por los cristales que se rompieron tras los impactos de las balas. Entonces apuntaron a conocer los peligros a los que están expuestos al transportarse en rutas de carretera.

“No vamos a poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros miembros. Estaremos actualizando sobre cualquier desarrollo”, finalizaron.