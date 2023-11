César Bono denuncia amenazas de secuestro de inquilina que no paga renta: ‘Es de armas tomar’

Hace unas semana, el 21 de noviembre, César Bono denunció a través de redes sociales que tenía una inquilina viviendo en una de sus casas sin pagar renta desde hace más de un año, por lo que solicitaba ayuda para resolver su situación, misma que ya había llevado a instancias legales.

El actor explicó en un video que dicha mujer trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque horas después la dependencia negó que Jessica López Rivera, nombre de la mujer que habita en su casa de Huixquilucan, no trabaja ahí.

Ahora, Bono señaló que teme por su integridad, pues López Rivera lo ha amenazado no solo a él, sino a su familia, por distintas vías.

Inquilina de César Bono lo amenazó con ‘levantarlo’

En una de las múltiples entrevistas que ha ofrecido el actor de Vecinos para dar a conocer su caso, señaló que ha recibido distintos tipos de amenazas, siendo el ‘levantarlo’ una de ellas.

Por ello, la responsabilizó si le llega a ocurrir algo en la conversación que tuvo con TV Notas sobre su caso, mismo que ya ha llevado a juzgados y no se ha resuelto.

César Bono explicó que una inquilina que tenía dejó de pagarle renta y no quiere salirse de su casa. (Cuartoscuro)

“Ha dicho en los juzgados que yo necesito que me den un ‘levantón’. Está cabrón. Y quiero aprovechar esta entrevista con TVNotas para decir que si me pasa algo a mí o mis familiares, la responsabilizo a ella. Es de armas tomar. Es mala persona. Ha de decir: ‘A ver cómo me saca este pendejo’, pero no sabe que a mí me quiere mucho México”, aseguró Bono.

Hijo de César Bono también señala acoso y amenazas

Leonardo Bono, hijo de César Bono, también ha ofrecido entrevistas en las que menciona que, a través de redes sociales, lo han amenazado por el tema de la inquilina que tiene su papá y que no ha pagado renta en más de un año.

En una entrevista, ahora con Sale el Sol, el joven actor compartió que ha recibido mensajes en Instagram donde le dicen que ‘le mande mensajes’ a su papá.

Leonardo Bono dijo que a él también lo empezaron a acosar en redes sociales. (Foto: Instagram / @leonpato)

No obstante, él prefiere mantenerse al margen y ha optado por simplemente bloquear cuentas, pues además confía en el proceso legal que está llevando César Bono para recuperar su casa.

“Me empezaron a atacar también a mí en Instagram y: ‘Dile a tu papá’ y yo pensé: ‘Ay, a mí déjenme en paz’. Creo gente de ella me escribió en algo de mi papá y me etiquetaron a mí y yo solo dije: ‘Bloqueo esta cuenta porque me atacan, punto’ (…) las autoridades están haciendo su trabajo, que la justicia se encargue y mi papá se encuentra agradecido con la respuesta de la gente que lo quiere”, mencionó Leonardo.