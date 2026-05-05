Gasolineras del Bienestar, proyecto de AMLO, construyó 5 estaciones... en 5 años: ¿Cuánto costaron?

Las estaciones de Gasolinas del Bienestar costaron entre 12 millones de pesos y 60 millones de pesos para su construcción.

El modelo de Gasolineras del Bienestar acumula apenas cinco estaciones construidas en casi cinco años, por debajo de las ocho que se estimaban para el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con una inversión total de 138 millones 665 mil 601 pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En 2021, el Gobierno de López Obrador, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y cooperativas, puso en marcha este esquema con el objetivo de ofrecer gasolinas a precios competitivos y ampliar su acceso en comunidades de difícil cobertura.

Sin embargo, el avance del programa fue limitado. Ángel Carrizales, exdirector ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), estimó que para el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se construirían ocho estaciones, meta que no se alcanzó.

¿Cuánto costó construir las estaciones de Gasolineras del Bienestar?

Además del bajo número de estaciones, Gasolineras del Bienestar presenta diferencias significativas en los costos de construcción. Cuatro de las cinco gasolineras requirieron inversiones de entre 12.5 y 23 millones de pesos, mientras que la estación operada por la cooperativa Ten Guezh, en San Vicente Coatlán, Oaxaca, tuvo un costo de aproximadamente 60 millones 860 mil pesos.

Esto implica que dicha gasolinera resultó hasta cinco veces más cara que la estación más económica del programa, ubicada en Guelatao de Juárez, Oaxaca, que requirió 12.5 millones de pesos.

De acuerdo con una presentación de junio de 2023, el costo de una gasolinera en México varía según la entidad federativa, aunque Nuevo León registra el promedio más alto del país, con 12.52 millones de pesos. Otras estados con precios altos de construcción para gasolineras son:

Aguascalientes: 12.04 millones de pesos.

12.04 millones de pesos. San Luis Potosí: 11.27 millones de pesos.

11.27 millones de pesos. Chiapas: 11.06 millones de pesos.

11.06 millones de pesos. Baja California Sur: 10.58 millones de pesos.

10.58 millones de pesos. Morelos: 10.38 millones de pesos.

10.38 millones de pesos. Querétaro: 10.28 millones de pesos.

10.28 millones de pesos. Estado de México: 10.22 millones de pesos.

10.22 millones de pesos. Nayarit: 10.2 millones de pesos.

10.2 millones de pesos. Tlaxcala: 10.08 millones de pesos.

El financiamiento de las Gasolineras del Bienestar se distribuye entre el Gobierno federal y las comunidades. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que este modelo opera como una filial de Pemex y que su estructura no presenta irregularidades.

“No es algo extraño que haya creado el presidente López Obrador que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada… son filiales que ha tenido Pemex desde hace mucho tiempo”, señaló.

Las estaciones operan bajo la marca Pemex, mientras que la comercialización del combustible estaba a cargo de Gasolinas Bienestar, que mandaba crudo a Cuba. No obstante, a partir del 31 de marzo de 2026, esta empresa cambió su denominación a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, según un reporte presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

¿Dónde están las Gasolineras del Bienestar?

La primera Gasolinera del Bienestar se ubica en la carretera federal 175 Tuxtepec-Oaxaca, en Guelatao de Juárez, Oaxaca, y es operada por la cooperativa Saariu, con una inversión de 12.57 millones de pesos.

La estación más costosa del programa se localiza en San Vicente Coatlán, Oaxaca, sobre la carretera Barranca Larga–Ventanilla, con una inversión superior a 60 millones de pesos.

Otra gasolinera se encuentra cerca de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, con una inversión cercana a 23 millones de pesos.

En noviembre de 2024 se autorizaron dos nuevas estaciones, una en Bocoyna, Chihuahua, con una inversión estimada de 19.2 millones de pesos, y otra en Cuetzalan del Progreso, Puebla, con un monto de 23 millones de pesos.

Pemex ha señalado que los ingresos de esas gasolineras son reinvertidos en proyectos comunitarios, infraestructura y apoyos productivos decididos por cada cooperativa.

Proyectos de la ‘marca Bienestar’ que no despegaron

El limitado avance de las Gasolineras del Bienestar coincide con el freno o reconfiguración de otros proyectos energéticos impulsados bajo el mismo concepto.

En julio de 2025, Pemex canceló el programa Gasolinas Bienestar que abastecía de combustible a flotillas institucionales, el cual contaba con más de 300 clientes, entre ellos dependencias federales como Presidencia, ISSSTE, Sedatu y Fonatur.

Asimismo, Gas Bienestar, empresa gubernamental especializada en venta de gas doméstico, mantiene una operación acotada al Valle de México, con presencia en alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, así como en municipios del Estado de México como Ecatepec y Nezahualcóyotl.

A pesar de que se había planteado su expansión a ciudades como Guadalajara, Monterrey y Puebla, no existen indicios de crecimiento del programa.