Hacienda y bancos bajan comisiones de tarjetas para pago de gasolinas en ‘lucha’ contra la inflación

Claudia Sheinbaum presidenta de México, durante la Conferencia 'mañanera' desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia con el anuncio de que bajarán las comisiones de tarjetas para el pago de gasolinas en el país.

El objetivo principal es que con este plan también disminuyan todavía más los precios de los combustibles.

Sheinbaum anuncia que bajarán comisiones de tarjetas para pago de gasolinas

Al iniciar su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que bajarán las comisiones en el pago de gasolinas para quienes paguen en efectivo, tarjeta de crédito o débito.

“Bajarán más los precios de la gasolina y el diésel”, adelantó la mandataria y dijo que nuevamente se reunirá con gasolineros para hablar sobre el tema.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’