Hacienda y bancos bajan comisiones de tarjetas para pago de gasolinas en ‘lucha’ contra la inflación

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia con el anuncio de que bajarán las comisiones de tarjetas para el pago de gasolinas en el país.
El objetivo principal es que con este plan también disminuyan todavía más los precios de los combustibles.
Sheinbaum anuncia que bajarán comisiones de tarjetas para pago de gasolinas
Al iniciar su conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que bajarán las comisiones en el pago de gasolinas para quienes paguen en efectivo, tarjeta de crédito o débito.
“Bajarán más los precios de la gasolina y el diésel”, adelantó la mandataria y dijo que nuevamente se reunirá con gasolineros para hablar sobre el tema.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno solicitó a Argentina la deportación deFernando “N”, involucrado en el caso de huachicol fiscal, debido a que el exfuncionario ingresó a ese país con un pasaporte falso.
- La presidenta Sheinbaum informó que este viernes se reunirá con Magda Chambriard, directora de Petrobras.
- Sheinbaum confirmó que existen conversaciones con el gobierno del Estado de México para implementar una tarjeta única que permita pagar los distintos medios de transporte público en el Valle de México.
- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que habrá dos mujeres más que podrán ganar un boleto para asistir a un partido del Copa Mundial de la FIFA 2026 si resultan vencedoras del concurso de dominadas.
- La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de aplazar la elección judicial a 2028. Señaló que no existe prisa para aprobarla en mayo, de cara a los preparativos del Instituto Nacional Electoral (INE).
- La presidenta Sheinbaum defendió el T-MEC ante la posibilidad de que se transforme en acuerdos binacionales y de que EU mantenga aranceles contra algunos sectores de México, como informó Marcelo Ebrard.
- Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde ante las críticas surgidas por su salida de Morena para integrarse al equipo de la titular del Ejecutivo como consejera jurídica.
- La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que en la reunión entre María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se le solicitó al gobierno del estado entregar información sobre la participación de elementos de la CIA en operativos.
- Aunque las cifras no están cerradas, Josefina Rodríguez adelantó las cifras del sector turístico durante la Semana Santa, que por las costumbres en México es uno de los países a donde viajan los turistas por un motivo religioso.
- Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, informó que durante el ‘mes del amor’ llegaron a México 3.88 millones de turistas, lo que superó el pico más alto en 20 años. La visita de personas extranjeras al país sumó 3 mil millones de dólares.