Sheinbaum da primera ‘tarea’ a Luisa María Alcalde: Analizará iniciativa para retrasar elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum encomendó una misión a Luisa María Alcalde para cuando asuma la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal: analizar la posibilidad de retrasar la elección judicial hasta 2028.

No descartó respaldar un posible aplazamiento de la jornada electoral. Sin embargo, señaló que primero se requiere una valoración y después se determinará si el gobierno apoya una modificación para cambiar las fechas.

“Estamos evaluando si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar, siempre es mejorable cualquier reforma (...) si es necesario (...). Vamos a esperar a que entre Luisa y se los informamos; por lo pronto, la elección es el 27 y ya con la valoración, si consideramos desde el Ejecutivo que hay que hacer una modificación, pues ya se enviaría”, comentó.

Durante el planteamiento de la reforma electoral y el ‘plan B’, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que buscaban aplazar la elección judicial. Sin embargo, desistió de esta alternativa y eliminó las modificaciones legales en la iniciativa que se aprobó y entró en vigor este 24 de abril.

Luisa María Alcalde asumirá como consejera jurídica el próximo 1 de mayo.

Proponen cambiar la fecha de la elección judicial

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para cambiar la elección judicial de 2027 a 2028, junto con ajustes en el proceso de selección de aspirantes.

La propuesta plantea que un Comité Único de Evaluación concentre la revisión de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Entre los autores de la iniciativa se encuentran Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Javier Corral y Susana Harp.

La iniciativa incorpora como requisito constitucional la acreditación de una certificación de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

Además, busca eliminar requisitos formales que no reflejan competencias sustantivas, como el promedio académico. En su lugar, plantea mecanismos de evaluación técnica estandarizada.

Consejera del INE niega que juntar elecciones provoque ahorro

Tras la presentación de la iniciativa, se llevó a cabo el foro Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales, donde Rita Bell López, consejera del Instituto Nacional Electoral, señaló que realizar la elección judicial de 2027 junto con las elecciones intermedias no generará ahorros relevantes.

“No hay un ahorro, en algún momento dijeron que la capacitación que se diera fuera para las dos elecciones, pero tienen diferencias y no es posible”, argumentó.

Sostuvo que combinar los procesos electorales generará duplicación de funciones para el personal del INE, por lo que el gasto aumentará ante la contratación de personal temporal.