Nasdaq se perfila para cerrar en nivel récord por reporte de ventas de Intel: ¿Cuánto sube Wall Street?

Así cotizan los mercados en EU y México este viernes 24 de abril.

La sesión en Wall Street ‘pinta’ más hacia el lado positivo este viernes 24 de abril gracias al reporte de ventas de Intel que provocó un rally en las acciones de las empresas tecnológicas.

Mientras tanto, el optimismo de los inversores sobre Medio Oriente aumentó tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores iraní de que se dirigía a Pakistán.

El índice tecnolígico Nasdaq sube 1.57 por ciento a los 24 mil 821 puntos, mientras que el S&P 500 avanza 0.70 por ciento a las 7 mil 158 unidades.

El único indicador a la baja es el Dow Jones que pierde 0.28 por ciento a los 49 mil 165 puntos. “La atención sigue centrada en los movimientos de Estados Unidos e Irán, luego de que el conflicto evolucionó hacia bloqueos navales en el Estecho de Ormuz, en medio de embarcaciones aseguradas y reportes sobre posibles minas en el estrecho”, detallaron analistas de GBM.

Del lado de Europa las pérdidas son de 1.02 por ciento, para el IBEX 35 de España, en las 17 mil 691.20 unidades, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.86 por ciento menos, en los 8 mil 156.72 puntos, el FTSE 100 de Londres con 0.53 por ciento menos, ronda en los 10 mil 401.07 enteros, y el DAX en Alemania que cede 0.20 por ciento, se coloca en los 24 mil 105.93puntos.

¿Cómo abren las bolsas mexicanas HOY 24 de abril?

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores gana 1.03 por ciento a los 69 mil 340 puntos, mientras que el FTSE-BIVA suma 1.13 por ciento, a las 1 mil 389.45 unidades.

Despúes de cerrar en los 107 dólares, el barril de Brent pierde 0.50 por ciento para cotizarse en los 104.57 dólares, mientras que la mezcla WTI cede 2 por ciento y se vende en 93.86 dólares por barril.

Con información de Valeria López y Bloomberg