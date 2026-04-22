Hay esperanza: Trump dice que se podrían retomar las negociaciones con Irán el viernes

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente. (EFE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, después de que el alto el fuego fuera prorrogado de forma indefinida.

“Es posible”, respondió en declaraciones al diario The New York Post al preguntarle por información procedente de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

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Irán condiciona alto al fuego con EU

Irán ahora impuso una ‘cláusula’ para reactivar las negociaciones con Estados Unidos: que se den las “condiciones necesarias y razonables”.

Sin embargo, Teherán continúa demostrando el dominio en el Estrecho de Ormuz, que decide a las embarcaciones a las que se les permite el paso. Aunque Estados Unidos presiona para reabrir el tránsito por completo, impuso un bloqueo total a las naves que se dirijan a las costas de Irán.

Irán pide ‘condiciones necesarias y razonables’ para negociar con EU

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las “condiciones necesarias y razonables” y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Así respondió el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la pregunta de si Teherán se reunirá de nuevo con Estados Unidos para negociar un fin a la guerra tras la incertidumbre de los últimos días acerca de una reunión hoy en Pakistán que no llegó a celebrarse.

El diplomático afirmó que actuaremos “cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables”, pero no explicó cuáles son esas condiciones.