Wall Street abre con ganancias ante cese al fuego en Irán: ¿Cómo opera HOY?

Los principales barómetros de Wall Street arrancan la jornada con movimientos positivos, apuntalados por un periodo más prolongado de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El Nasdaq reporta un avance de 1.16 por ciento, en los 24 mil 541.56 enteros, seguido por el S&P 500 que gana 0.83 por ciento, en las 7 mil 122.49 puntos, y el Dow Jones con 0.75 por ciento, alcanza las 49 mil 517.85 unidades.

“A mitad de semana, los mercados accionarios muestran un sesgo positivo, con los futuros avanzando luego de que el presidente Donald Trump extendiera de forma indefinida el alto al fuego con Irán. El ánimo también se vio respaldado por una intensa agenda de resultados corporativos”, indicaron analistas de Monex.

Sin embargo, las negociaciones de renta variable del lado de Europa arrojan retrocesos de 0.59 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 187.07 enteros, el IBEX 35 de España con 0.58 por ciento menos, ronda en las 18 mil 59.71 unidades, el DAX en Alemania cae 0.26 por ciento a 24 mil 232.60 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres pierde 0.08 por ciento, en los 10 mil 489.54 enteros.

La apertura de las bolsas a nivel local muestra números verdes, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el avance es de 0.65 por ciento, en un nivel de 69 mil 256.13 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.56 por ciento, en los mil 383.60 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 2.36 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 91.79 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 2.40 por ciento, alrededor de los 100.84 billetes verdes por barril.