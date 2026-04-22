Prórroga en alto al fuego frena alza en precio del crudo

Los precios internacionales del petróleo frenaron ayer su avance tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre prolongar el periodo de alto al fuego con Irán.

El precio del crudo Brent retrocedía 0.15 por ciento ayer por la noche, a 98.33 dólares el barril, luego de superar los 100 dólares en la jornada, y tras el avance de 9.0 por ciento que acumuló en las dos jornadas previas. El precio del WTI cotizaba en 89.35 dólares, un 0.36 por ciento a la baja.

En una publicación a través de Truth Social, Trump anunció una prórroga indefinida del alto al fuego con Irán un día antes de que expirara, con la finalidad de que el país presente una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo de paz, aunque precisó que mantendrá el bloqueo a los barcos que entran y salen de Irán a través del estrecho de Ormuz.

“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra seriamente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, anotó Trump.

Agregó que ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y que extenderá el alto el fuego hasta que se presente la propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado.

“Tanto Estados Unidos como Irán podrían estar tratando de reforzar su posición negociadora y jugando a ver quién cede primero. Sea cual sea el resultado, la incertidumbre durante este periodo podría reducir el apetito por el riesgo, pero si alguna de las partes cede, los activos que representan riesgo podrían repuntar. Por lo tanto, nos encontramos en una situación donde la negociación bidireccional está muy presente”, dijo a Bloomberg, Christopher Wong, de Oversea-Chinese.

En tanto, Hernán González, especialista económico- financiero en Banco Base, indicó que, conforme continúe el cierre del estrecho de Ormuz, o bien, no se dé una apertura completa a los flujos, en donde solamente algunos buques consigan pasar o las negociaciones se caigan, se van a seguir observando presiones al alza sobre los precios del petróleo.

Suben bolsas y baja dólar

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron y el dólar bajó ligeramente después de que el presidente Donald Trump dijera que extendería el alto el fuego con Irán, lo que generó un cauto optimismo entre los inversores.

Los contratos del índice S&P 500 subían ayer por la noche un 0.54 por ciento, y los del Dow Jones y el Nasdaq avanzaban 0.47 y 0.65 por ciento, respectivamente.

En Asia, las bolsas reportaban resultados mixtos en la apertura de operaciones. El índice Taiex, de la bolsa de Taiwán, subía 1.25 por ciento, el Nikkei-225 de Japón lo hacia en 0.51 por ciento y el Shenzhen de China un 0.23 por ciento. En contraste, el Kospi de Corea retrocedía 0.15 por ciento, y el Strait Times, de Singapur, bajaba 0.35 por ciento.

Por su parte, el precio del dólar bajaba ligeramente, medido con el índice DXY, que cotizaba en 98.386 puntos, desde los 98.394 de la jornada previa. En tanto, el peso cotizaba en 17.3195 unidades, debajo de los 17.3208 del cierre anterior.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia, indicó que, luego del anuncio del alto al fuego es probable ver nuevos máximos históricos en las bolsas, pero el optimismo también podría venir de un mejor escenario respecto a las tasas de interés, con la perspectiva de que se van a bajar las tasas; “si bien el tema del alto al fuego puede ayudar a reducir la prima de riesgo, creo que no será el principal catalizador”.

Agregó que los inversionistas van a seguir monitoreando temas como la inflación, ya que será relevante revisar cómo las alzas en los energéticos afectarán a corto plazo a los precios, aunado a la temporada de reportes trimestrales, que también ayudará a definir el rumbo de los mercados.

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, precisó que, algunos índices accionarios escalaron recientemente a máximos históricos, ya que todo parece indicar que el problema en Irán se va a resolver relativamente rápido.

“Podrían normalizarse relativamente rápido las cadenas de producción y el tema energético; eso, aunado al hecho de que la economía en Estados Unidos se mantiene fuerte y el impacto ocasionado por estos episodios geopolíticos no ha tenido un impacto tan fuerte”, destacó.