Wall Street abre con números rojos por tensión en estrecho de Ormuz

Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía después de una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el ataque de la Armada estadounidense contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz.

El Nasdaq reporta una baja de 0.16 por ciento, en los 24 mil 370.02 enteros, seguido por el S&P 500 que resta 0.18 por ciento, con 7 mil 113.47 puntos, y el Dow Jones baja 0.08 por ciento, 49 mil 405.55 unidades.

“Estos movimientos responden a los hechos de Medio Oriente que incluyen disparos de Irán hacia tres embarcaciones y la retención de un navío iraní por Estados Unidos. Las corporaciones de logística marítima decidieron pausar el cruce de sus flotas por el Estrecho de Ormuz y el petróleo cotiza nuevamente cerca de los USD 87 por barril”, indican analistas de Actinver.

En otro mercados, el oro, activo refugio, caía 0.86 por ciento, hasta los 4.837 dólares la onza; mientras que la plata cedía 1.88 por ciento, hasta los 80.30 dólares la onza.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.18 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 69 mil 549.30 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 389.10 enteros, cede 0.44 por ciento.

En Europa las pérdidas son de 1.18 por ciento el IBEX 35 de España, con 18 mil 267.60 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 1.06 por ciento menos, en los 8 mil 335.09 puntos, el DAX en Alemania resta 0.97 por ciento, con 24 mil 462.09 unidades, y el FTSE 100 de Londres, cede 0.52 por ciento, a 10 mil 612.67 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 87.86 dólares por barril, ya que suma 4.78 por ciento, mientras que el Brent con 4.36 por ciento más, cotiza en los 94.26 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.