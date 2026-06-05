Barra Mexicana y UAEMéx formalizan alianza para fortalecer la formación jurídica en el Estado de México

Toluca, Estado de México, 3 de junio de 2026. En un contexto de cambios en el sistema de justicia mexicano, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (Capítulo Estado de México), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la formación jurídica y estrechar los vínculos entre la academia y el ejercicio profesional.

La ceremonia se realizó en la Sala Ignacio Manuel Altamirano del Edificio de Rectoría de la UAEMéx y reunió a autoridades universitarias, integrantes de la comunidad jurídica y representantes del sector legal.

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Durante el acto, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar esquemas de colaboración que permitan responder a los desafíos que enfrenta el ámbito jurídico, entre ellos la implementación de la reforma judicial, el acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

“La colaboración entre la academia y los organismos profesionales es fundamental para enfrentar los desafíos contemporáneos del ámbito jurídico y promover una cultura de legalidad, ética y excelencia profesional”, señaló Rafael González Cubas, presidente de la Barra Mexicana, Capítulo Estado de México, y titular de la Notaría Pública 176.

El representante del organismo destacó que la alianza permitirá desarrollar programas académicos conjuntos, proyectos de investigación y actividades de formación continua dirigidas tanto a estudiantes como a profesionistas en ejercicio.

Conferencia magistral y reconocimiento

Como parte de las actividades, el investigador Oscar Cruz Barney impartió la conferencia magistral La Codificación del Derecho Mexicano, en la que abordó la evolución histórica y los desafíos actuales del proceso de codificación jurídica en el país. Asimismo, la Barra Mexicana entregó el Premio a la Trayectoria Profesional a Ricardo Sodi Cuéllar, en reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo del Derecho, la administración de justicia y la formación de profesionales del sector.

Áreas de colaboración

De acuerdo con el convenio, ambas instituciones impulsarán iniciativas en cuatro ejes principales:

- Investigación jurídica: desarrollo de proyectos relacionados con derecho público, acceso a la justicia y reformas institucionales.

- Formación profesional: organización de seminarios, talleres, diplomados y programas de actualización.

- Vinculación: promoción de prácticas profesionales, servicio social y actividades de asesoría jurídica.

- Ética profesional: implementación de programas orientados al fortalecimiento de la responsabilidad y la conducta profesional.

El acuerdo también prevé mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades universitarias y representantes de la Barra para identificar necesidades de actualización académica y fortalecer la relación entre la formación universitaria y el ejercicio profesional.

Contexto

El Estado de México concentra la mayor población del país y enfrenta importantes retos en materia de acceso a la justicia y atención de asuntos jurisdiccionales.

En este escenario, instituciones académicas y organismos profesionales han impulsado esquemas de colaboración para fortalecer la preparación de nuevas generaciones de abogados y promover una mayor vinculación entre la enseñanza del Derecho y las necesidades del entorno profesional. Los primeros programas derivados de este convenio comenzarán a definirse en las próximas semanas mediante mesas de trabajo entre ambas instituciones.