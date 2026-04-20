Aumenta percepción sobre la importancia del T-MEC: Encuesta EF

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, la percepción de que el T-MEC es muy importante para México, pasó de 45 a 63 por ciento, y la percepción de que el Tratado es muy importante para EU subió de 39 a 56 por ciento en un mes. [Fotografía. Shutterstock]

En solo un mes, la percepción ciudadana de que el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá es muy importante creció 18 puntos porcentuales, al pasar de 45 a 63 por ciento entre febrero y marzo, según revela una encuesta nacional de El Financiero.

Este aumento en la percepción se da en el contexto del inicio de las revisiones al T-MEC, y con el principal socio comercial, EU, inmerso en diversos asuntos internacionales, incluida la situación en Irán, además de las propias revisiones y renegociaciones relativas al tratado comercial.

Según el sondeo, la percepción de que el T-MEC es muy importante para México, pasó de 45 a 63 por ciento, y la percepción de que el Tratado es muy importante para EU subió de 39 a 56 por ciento en un mes.

Tratado Comercial

No obstante, la encuesta también indica que hubo un aumento en la expectativa de que el gobierno de Donald Trump podría no continuar el T-MEC y darlo por terminado.

Mientras que esa expectativa alcanzaba 15 por ciento en febrero, aumentó a 23 por ciento en marzo. Ese ligero aumento se compensa con una disminución en la expectativa de que el T-MEC va a continuar, pero con revisiones favorables a EU.

La expectativa de que el Tratado continúe con revisiones que favorezcan a los distintos países socios permaneció estable, al variar solamente un punto porcentual, de 34 a 33 por ciento entre febrero y marzo.

Expectativas del T-MEC

Las revisiones al T-MEC pueden ser un tema especializado y complejo, pero para la opinión pública mexicana es lo que más interesa dentro de un conjunto de noticias relativas a la situación internacional actual.

Según el estudio, 63 por ciento de las personas entrevistadas dijo estar muy o algo interesada en las noticias sobre las negociaciones del T-MEC, mientras que 53 por ciento, diez puntos menos, dijo interesarse mucho o algo en la guerra en Irán, el 54 por ciento dijo lo propio en relación a los precios internacionales del petróleo, y apenas 41 por ciento manifestó estar muy o algo interesada con el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las situaciones que ha acaparado la atención mediática internacional en las últimas semanas.

T-MEC mayor interés

Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 18 al 22 de marzo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento.