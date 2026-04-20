Aumenta percepción sobre la importancia del T-MEC: Encuesta EF

En solo un mes, la percepción ciudadana de que el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá es muy importante creció 18 puntos porcentuales, al pasar de 45 a 63 por ciento entre febrero y marzo, según revela una encuesta nacional de El Financiero.
Este aumento en la percepción se da en el contexto del inicio de las revisiones al T-MEC, y con el principal socio comercial, EU, inmerso en diversos asuntos internacionales, incluida la situación en Irán, además de las propias revisiones y renegociaciones relativas al tratado comercial.
Según el sondeo, la percepción de que el T-MEC es muy importante para México, pasó de 45 a 63 por ciento, y la percepción de que el Tratado es muy importante para EU subió de 39 a 56 por ciento en un mes.
No obstante, la encuesta también indica que hubo un aumento en la expectativa de que el gobierno de Donald Trump podría no continuar el T-MEC y darlo por terminado.
Mientras que esa expectativa alcanzaba 15 por ciento en febrero, aumentó a 23 por ciento en marzo. Ese ligero aumento se compensa con una disminución en la expectativa de que el T-MEC va a continuar, pero con revisiones favorables a EU.
La expectativa de que el Tratado continúe con revisiones que favorezcan a los distintos países socios permaneció estable, al variar solamente un punto porcentual, de 34 a 33 por ciento entre febrero y marzo.
Las revisiones al T-MEC pueden ser un tema especializado y complejo, pero para la opinión pública mexicana es lo que más interesa dentro de un conjunto de noticias relativas a la situación internacional actual.
Según el estudio, 63 por ciento de las personas entrevistadas dijo estar muy o algo interesada en las noticias sobre las negociaciones del T-MEC, mientras que 53 por ciento, diez puntos menos, dijo interesarse mucho o algo en la guerra en Irán, el 54 por ciento dijo lo propio en relación a los precios internacionales del petróleo, y apenas 41 por ciento manifestó estar muy o algo interesada con el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las situaciones que ha acaparado la atención mediática internacional en las últimas semanas.
Metodología: Encuesta nacional realizada vía telefónica a 400 mexicanos adultos del 18 al 22 de marzo de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento.