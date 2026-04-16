Elecciones ‘acechan’ a Trump: Intenta convencer a votantes que la economía va bien pese a guerra con Irán

El presidente Donald Trump intentó calmar los temores de los votantes sobre el costo de la vida en Estados Unidos, a pesar del aumento de los precios de la energía derivado de su guerra en Irán, durante un mitin para recabar apoyo para su gestión económica de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Durante mi primer mandato, tuvimos la mejor economía de la historia de nuestro país”, dijo Trump el jueves en un evento en Las Vegas. “Ahora la estamos superando con creces. Y a pesar de nuestra pequeña distracción, a pesar de nuestra pequeña distracción en el encantador país de Irán”.

Trump afirmó que sus asesores le habían advertido que los precios del petróleo podrían dispararse hasta los 300 dólares por barril y provocar una “depresión” si Estados Unidos atacara a Irán.

“Pero yo dije: ‘No lo creo. Creo que nos irá bien. Siempre encontramos la manera’”, dijo Trump. “Eso no va a suceder, porque acabamos de alcanzar un nuevo récord histórico”.

El optimismo de Trump se ha visto reflejado en los inversores, ya que tanto el índice S&P 500 como el Nasdaq 100 alcanzaron máximos históricos el jueves por segundo día consecutivo, mientras los operadores apostaban a que el presidente estadounidense pronto cumpliría su promesa de una rápida resolución del conflicto.

Pero los precios del petróleo siguen siendo mucho más altos, ya que los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz se han paralizado, lo que ha disparado los precios de la gasolina. El crudo Brent, de referencia mundial, se sitúa en torno a los 98 dólares por barril, frente a los aproximadamente 72 dólares por barril que costaba antes del inicio de la guerra.

Trump restó importancia a la preocupación por el aumento de los precios derivado de la crisis energética, calificando la inflación de “falsa”.

“Diría que la guerra en Irán va viento en popa. Podemos hacer lo que queramos, y debería terminar muy pronto”, añadió Trump.

Trump está de gira por la costa oeste, con paradas en Nevada y Arizona, dos estados clave que ganó en 2024. Este viaje refleja un creciente reconocimiento dentro de la administración y entre los republicanos del Congreso de que el partido debe recordar a los votantes sus logros económicos, ya que los problemas de asequibilidad afectan gravemente a los hogares estadounidenses.

El esfuerzo ha cobrado mayor urgencia a medida que la Casa Blanca lidia con una guerra cada vez más impopular contra Irán. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente en la guerra y lo culpa del aumento del precio de la gasolina.

Trump destacó las disposiciones de su ley tributaria que permiten a algunos estadounidenses deducir temporalmente las propinas y las horas extras de sus impuestos federales, además de una nueva deducción para los estadounidenses de la tercera edad.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos para que los republicanos mejoren su mensaje ha sido el propio Trump. El presidente se desvía con frecuencia del tema, hablando de la guerra en Irán y de los atletas transgénero en los deportes universitarios, como hizo el jueves.

Varios republicanos pidieron esta semana a Trump que presentara un plan para poner fin a la guerra, señalando la presión que sufren los consumidores y los agricultores debido al cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Sin embargo, el discurso económico de Trump podría ser difícil de convencer a los votantes que ya están lidiando con el costo de la gasolina, la atención médica y otros bienes. Están recibiendo reembolsos de impuestos mayores que el año pasado, pero mucho menores de lo que Trump prometió en los meses previos a la temporada de presentación de declaraciones.

Más personas han recibido reembolsos de impuestos este año que el año pasado, y estos reembolsos promedian casi 350 dólares más que en el año pasado, según datos del IRS. Pero eso representa solo alrededor de un tercio del aumento promedio de mil dólares que prometió Trump.

“Todo el mundo está revisando su declaración de impuestos”, dijo Trump. “Están recibiendo cantidades enormes de dinero de vuelta, mucho más de lo que pensaban”.

También hay indicios tempranos de que los contribuyentes apenas han notado el aumento. En una encuesta reciente realizada por el Bipartisan Policy Center, solo el 27 por ciento de los encuestados dijo que los cambios tributarios del año pasado los beneficiaron, mientras que el 24 por ciento dijo que los perjudicaron y el 38 por ciento dijo que no notó ninguna diferencia.

Para destacar las políticas fiscales de Trump, la Casa Blanca organizó el lunes una sesión fotográfica con una repartidora de DoorDash que entregó un pedido de McDonald’s. Trump le preguntó a la repartidora si se había beneficiado de su política de “no impuestos sobre las propinas” y, después de que un periodista preguntara sobre las prácticas de propinas de la Casa Blanca, le entregó 100 dólares en efectivo.

A continuación, Trump viajará a Phoenix para un evento el viernes organizado por Turning Point USA, una organización que ha movilizado a jóvenes votantes conservadores, un grupo que los republicanos están ansiosos por movilizar. El evento tendrá un trasfondo emotivo, tras el asesinato en septiembre del fundador del grupo, Charlie Kirk.