Irán y las elecciones: lo que se juega Trump en noviembre

La pregunta relevante para noviembre de 2026 no es solo si Donald Trump podrá vender la guerra con Irán como una victoria. La pregunta de fondo es si el desenlace de ese conflicto le alcanzará a los republicanos para conservar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

A estas alturas de abril, con siete meses por delante y un panorama que se enturbia cada semana, la respuesta es incómoda para la Casa Blanca: el conflicto puede ayudarles un poco si termina pronto y con apariencia de éxito, pero también puede convertirse en el factor que les cueste, al menos, una de las dos cámaras, y quizás ambas.

La política exterior rara vez decide por sí sola una elección intermedia en Estados Unidos. El partido del presidente suele perder terreno en los comicios de medio término y aun una victoria militar clara puede esfumarse si en el interior prevalecen la inflación, la gasolina cara y el malestar económico.

George H. W. Bush lo aprendió tras la Guerra del Golfo: una aprobación superior al 80 % se evaporó en menos de un año cuando la recesión se instaló en la conversación pública. Trump podría estar a punto de redescubrir esa misma lección.

El terreno político ya venía resbaloso antes de medir cualquier resultado militar. El voto genérico para el Congreso muestra una ventaja demócrata persistente de 5.4 puntos, 48 % frente a 42 % de los republicanos, según el promedio de RealClearPolitics. No es una sentencia, pero sí una señal inequívoca del clima. A eso se suma que la aprobación de Trump ha caído al rango de 39 a 41 % en sondeos de Reuters/Ipsos, New York Times y Fox News, golpeada por el alza del combustible y el rechazo creciente al conflicto.

Y es que la guerra no llega al electorado como epopeya patriótica, sino como fuente de ansiedad. Encuestas del Pew Center, Quinnipiac y Economist/YouGov coinciden: entre 54 % y 61 % de los estadounidenses se oponen a las operaciones militares, y un 61 % desaprueba el manejo presidencial del tema iraní (Pew Research, abril 2026). En vez de expansión política, el conflicto ha ensanchado el escepticismo.

El efecto, sin embargo, no será simétrico en ambas cámaras. La Cámara de Representantes es mucho más sensible al humor nacional y al bolsillo; los republicanos la controlan ahora por un margen pequeño y los demócratas necesitan voltear muy pocos escaños para arrebatársela.

El Senado es otro caso: el mapa electoral obliga a los demócratas a defender asientos en estados que Trump ganó en 2024 —Maine, Ohio, Carolina del Norte—, mientras los republicanos defienden un terreno más cómodo y podrían perder tres o cuatro escaños sin soltar la mayoría. Por eso los análisis coinciden: incluso con la guerra encima, los demócratas lucen mejor posicionados para recuperar la Cámara baja, mientras los republicanos conservan una ruta más despejada para retener el Senado. El resultado de Irán probablemente no decidirá por sí solo quién controla la cámara alta, pero sí puede definir si la mayoría republicana se adelgaza peligrosamente o entra en zona de riesgo real.

Hay, además, un mecanismo que puede pesar tanto como las cifras macroeconómicas: la cohesión interna del trumpismo.

La guerra no solo enfrenta a republicanos con demócratas; ha producido las primeras fisuras visibles dentro del universo MAGA. El senador John Curtis y la representante Nancy Mace han exigido públicamente que Trump solicite autorización del Congreso si las operaciones continúan, rompiendo la línea de lealtad que hasta hace poco parecía incondicional. Son todavía voces minoritarias, pero su aparición importa: cuando una guerra deja de cohesionar y empieza a dividir a la coalición gobernante, se transforma de activo electoral en impuesto político.

El desenlace importa tanto como la duración. Y aquí conviene trazar tres escenarios.

El primero sería una paz relativamente rápida, una caída visible en los precios de la gasolina y una narrativa de victoria lo bastante creíble para que el conflicto desaparezca del radar electoral antes del verano. En ese caso, los republicanos retendrían el Senado con holgura y podrían dar una pelea real por la Cámara.

Pero el reloj corre en contra: faltan apenas siete meses para los comicios y el margen para que ese escenario se materialice se estrecha con cada semana de operaciones.

El segundo —una tregua ambigua, sin triunfo claro y con el combustible todavía caro— es hoy el más probable y también el más corrosivo. Se parece al desgaste lento que Irak infligió a los republicanos en 2006: no fue una derrota espectacular, sino la acumulación de fatiga, desconfianza y hartazgo. Si ese patrón se repite, el votante suburbano que ya no está seguro de Trump difícilmente le concederá el beneficio de la duda en noviembre. En ese escenario, los republicanos probablemente perderían la Cámara y quedarían a la defensiva en el Senado.

El tercero es el peor escenario —guerra prolongada o paz humillante— convertiría el problema en algo mayor: ya no se trataría de mantener ambas cámaras, sino de evitar una derrota que transforme los dos últimos años de Trump en un calvario de investigaciones congresionales, bloqueo legislativo y parálisis.

Mi impresión es que, a estas alturas, la guerra en Irán difícilmente le dará a los republicanos una nueva mayoría robusta. En el mejor de los casos, limitará daños. En el peor, acelerará una tendencia que ya venía formándose: pérdida de la Cámara y una pelea por el Senado mucho más cerrada de lo que la Casa Blanca quisiera admitir.

Porque en Estados Unidos las guerras se juzgan en los mapas militares, sí, pero se cobran en las gasolineras, en el supermercado y, al final, en las urnas.