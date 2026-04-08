Canadá ‘lleva las de ganar’ en revisión del T-MEC: ‘El tiempo está de nuestro lado’, dice exnegociador

Canadá podría aprovechas las afectaciones de la guerra en las cadenas de suministro para negociar el T-MEC con EU.

La presión sobre la economía estadounidense va en aumento y Canadá probablemente obtendrá el mejor resultado en las negociaciones comercialesdel T-MEC si espera, según el exnegociador canadiense que ayudó a redactar un nuevo acuerdo durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

“El tiempo está de nuestro lado porque creo que las presiones sobre Estados Unidos no harán más que aumentar con el tiempo”, dijo Steve Verheul, quien fue el principal negociador comercial de Canadá entre 2017 y 2021 y ahora trabaja como consultor privado.

El enfoque de Trump en materia de comercio durante su segundo mandato —la imposición de aranceles generalizados a numerosos socios comerciales como medida de presión— “no está dando los beneficios esperados”, declaró Verheul el miércoles durante un panel de debate organizado por el Banco de Montreal sobre el tema del comercio global. Añadió que esto no ha propiciado la recuperación del empleo en el sector manufacturero estadounidense.

La guerra en Irán ha provocado interrupciones en el suministro de energía, aluminio, fertilizantes y otras materias primas. Canadá desempeña un papel fundamental en esas cadenas de suministro y puede ayudar a la administración estadounidense, afirmó Verheul.

Dado el entorno incierto para la inversión, “habrá una mayor presión para intentar llegar a lugares donde tengamos más estabilidad y previsibilidad”, dijo. “Eso es positivo para Canadá porque es lo que buscamos”.

Un número creciente de funcionarios de la Reserva Federal están preocupados de que la guerra pueda avivar aún más la inflación y quisieron dejar claro, tras su reunión de marzo, que el banco central podría tener que considerar la posibilidad de subir los tipos de interés, según las actas de dicha reunión, publicadas el miércoles.

El Acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), que actualmente rige el comercio en el continente, será sometido a una revisión formal este año, ya que el 1 de julio se cumplirán seis años desde su entrada en vigor.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el martes que tiene previsto exponer la postura estadounidense sobre el acuerdo el 1 de junio.

“Creo que probablemente no podremos resolver todos los problemas para el 1 de julio, pero creo que vamos por buen camino para resolver muchos de ellos y avanzar lo más rápido posible”, dijo Greer durante su intervención en el Instituto Hudson.

Las preocupaciones de Estados Unidos sobre el comercio con Canadá y México son diferentes, añadió Greer, y espera que se negocien acuerdos paralelos con cada país junto con cualquier acuerdo más amplio entre los tres países.