¿Revisión del T-MEC incluye la sustitución de importaciones de Asia? Esto dijo Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard ofreció detalles sobre cómo serán las reuniones previas a la revisión del T-MEC con Estados Unidos.

Tras la revisión del T-MEC, es posible que parte de las relaciones comerciales entre México y China sean afectadas mientras la delegación mexicana busca eliminar los aranceles de Donald Trump.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, mencionó el viernes 17 de abril que habrá una nueva reunión el lunes 20 de abril, con el objetivo de definir las próximas reuniones con empresarios y con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos en el T-MEC.

¿Qué sabemos de la sustitución de importaciones de China en el T-MEC?

De acuerdo con Marcelo Ebrard, se espera una reunión con la delegación comercial estadounidense referente a las posturas de ambos países en la revisión del T-MEC (y sus modificaciones, que afectan al peso), siendo las cadenas de suministro uno de los puntos más importantes.

Con ello, es posible que se reemplacen las importaciones de Asia, aunque no se especifican cuáles ni a partir de cuando.

El tema se definirá en las próximas semanas, una vez que las conversaciones avancen para definir “cuáles son los puntos centrales de cada uno”.

Ebrard aseguró que las dos principales prioridades de México son el fin de los aranceles y que el T-MEC continúe.

Revisión del T-MEC: ¿Cómo serán las próximas reuniones con EU?

Marcelo Ebrard destacó la postura de Estados Unidos y su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar su postura de cara a la revisión del T-MEC a mitad de año.

Aún se espera una nueva visita a Palacio Nacional, aunque falta la confirmación de la presidenta Sheinbaum.

Es posible que en esa reunión se plantee el problema de los aranceles y las cuotas para el sector agropecuario, incluidas las que dispararon el precio del jitomate.

Ebrard, que se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que están promoviendo y facilitando el diálogo en Washington para las empresas mexicanas, y que ellos también están escuchando a las estadounidenses.

Esto abre incluso la posibilidad a que incremente la inversión mexicana en Estados Unidos, aprovechando la buena coordinación que existe actualmente.