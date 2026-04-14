¿Verano de aranceles de Trump? Scott Bessent asegura que las tarifas volverán a aplicar en julio

Scott Bessent adelantó que los aranceles de Donald Trump volverían a aplicar en julio.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que los aranceles del presidente Donald Trump podrían restablecerse en julio a los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchos de sus impuestos.

“Hemos sufrido un revés en el Tribunal Supremo en lo que respecta a la política arancelaria de Trump, pero implementaremos o llevaremos a cabo estudios en virtud de la Sección 301, por lo que los aranceles podrían volver al nivel anterior a principios de julio”, declaró Bessent el martes en un evento del Wall Street Journal en Washington.

El secretario del Tesoro afirmó que, dado que la autoridad arancelaria del artículo 301 ya ha sido puesta a prueba en los tribunales, los líderes empresariales pueden comenzar a planificar y tomar decisiones en torno a los gastos de capital.

Trump pretende restablecer su barrera arancelaria utilizando distintas facultades legales, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que el uso de poderes de emergencia para imponer esos aranceles anteriores era inconstitucional.

Después de que la Corte Suprema anulara muchos de sus aranceles globales, Trump impuso un arancel temporal del 10 por ciento que abarca muchas importaciones. Dicho arancel expirará el 24 de julio.

También puso en marcha varias investigaciones en virtud del artículo 301, incluidas pesquisas sobre el exceso de capacidad industrial y las prácticas de trabajo forzoso de otros países, que podrían dar lugar a aranceles en los próximos meses.

Bessent afirmó que, si bien era difícil predecir cuándo las consecuencias de la guerra con Irán afectarían a la economía estadounidense, esta se encontraba en buena forma.

“Creo que el crecimiento podría superar fácilmente el tres o tres y medio este año”, dijo.

Añadió que es una buena señal que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, siga disminuyendo.

“Creo que la Reserva Federal se ha equivocado con respecto a la inflación, y la inflación subyacente está disminuyendo”, dijo Bessent. “Entiendo que quieran esperar a que los datos sean más claros, pero eso significará que las tasas de interés deberían bajar mucho más”.

Sin embargo, el informe de marzo, que mostraba una moderación de la inflación subyacente en Estados Unidos, también registró un fuerte aumento en el índice general de precios al consumidor, que incluía los precios de la gasolina.