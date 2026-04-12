Donald Trump se lanza contra China: Amenaza con aranceles del 50% si proporciona armas a Irán

Donald Trump amenazó a China y a cualquier país que de armas a Irán con aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 50 por ciento a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán.

El mandatario lanzó esta advertencia durante una entrevista con Fox News después de que la cadena CNN revelara que la inteligencia estadounidense cree que el Gobierno chino prepara la entrega de sistemas de misiles antiaéreos para Teherán.

“Dudo que lo hicieran, porque tengo una (buena) relación y creo que no lo harían”, dijo Trump, quien agregó: “Pero si los descubrimos haciendo eso, se les impone un arancel del 50 por ciento, lo cual es una cantidad asombrosa”.

El sábado 11 de abril, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, ya había advertido de que “si China hace eso, China va a tener grandes problemas”.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo para poner fin a su conflicto tras más de 20 horas de reunión en lo que fue el cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979.

El presidente Donald Trump advirtió que EU bloqueará el estrecho de Ormuz luego de no llegar a un acuerdo con Irán, y que las embarcaciones que paguen peaje al Estado Islámico no tendrán chance de cruzar.

Irán desmintió a Trump y aseguró que no hay actividad de sus buques en la zona. Además, insistió en que el tráfico en el estrecho de Ormuz está bajo control, y que las embarcaciones civiles pueden pasar sin problema, como respuesta ante la amenaza de Trump.

Finalmente, llamó a las embarcaciones militares estadounidenses a no acercarse al Estrecho de Ormuz, como una amenaza ante un posible rompimiento del alto al fuego, aunque aún no está claro si hay presencia de militares de EU.