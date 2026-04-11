¿Destructores de EU transitan por el estrecho de Ormuz? Irán niega presencia de buques estadounidenses

Los buques militares de EU que habrían transitado por el estrecho de Ormuz. (Foto: Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos)

Irán rechazó este sábado 11 de abril las afirmaciones del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) sobre el supuesto despliegue de dos destructores en el estrecho de Ormuz para retirar las minas colocadas por la República Islámica durante la guerra, mientras ambos países negocian la paz en Pakistán.

“Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del CENTCOM sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la televisión estatal iraní.

El portavoz castrense aseguró que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de las Fuerzas Armadas de Irán.

¿Buques de la Armada de EU ingresaron al estrecho de Ormuz?

Sus afirmaciones se produjeron poco después de que el Comando Central estadounidense informara en un comunicado de una operación naval para retirar las minas colocadas por Irán en la estratégica vía marítima, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial.

Según el comando estadounidense, los dos destructores —el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy— habrían transitado por el estrecho y el golfo Pérsico como parte de una misión para garantizar la seguridad del tráfico marítimo.

Agregó que más fuerzas estadounidenses, incluidos drones submarinos, se sumarán al esfuerzo de despeje en los próximos días.

“Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio”, dijo el comandante de Centcom, el almirante Brad Cooper.

Este anuncio se produce después de la tregua temporal pactada el miércoles entre Estados Unidos e Irán, países que este sábado iniciaron negociaciones de paz en la capital de Pakistán.

Varios buques de la Armada estadounidense cruzaron Ormuz el sábado en una operación que no fue coordinada con Irán, informó previamente Axios, citando a un funcionario estadounidense no identificado. Según el reporte, los barcos cruzaron el estrecho de este a oeste hacia el Golfo antes de regresar al mar Arábigo.

Sin embargo, un funcionario de inteligencia regional señaló que dos destructores de la clase Arleigh Burke de la Armada estadounidense que intentaron transitar el estrecho el sábado se vieron obligados a retroceder tras enfrentar amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que también lanzó un vehículo aéreo no tripulado en dirección a las embarcaciones.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, hora de Dubái, mientras delegaciones de Estados Unidos e Irán se encontraban en Islamabad para negociaciones, dijo el funcionario, quien pidió el anonimato para discutir asuntos confidenciales. El comunicado de Centcom no mencionó ningún intento iraní de obligar a los buques a retirarse.

¿Quién tiene el control del estrecho de Ormuz?

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, restringiendo el tráfico marítimo, lo que afectó al flujo de petróleo y ocasionó la subida de los precios internacionales del crudo y los productos derivados.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha afirmado su control sobre el estrecho, por el cual normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, lo que ha detenido de facto la mayor parte del tráfico comercial.

El país ha atacado esporádicamente embarcaciones en el Golfo Pérsico y sus alrededores, y podría haber colocado minas para disuadir a los armadores y tripulaciones de intentar atravesar esta estrecha vía marítima.

Con información de Bloomberg