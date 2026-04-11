Irán endurece control en estrecho de Ormuz; petroleros necesitan aval para ‘viaje seguro’

Tener un seguro ya no resulta suficiente para los barcos petroleros que buscan cruzar el Estrecho de Ormuz, ya que la autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se convirtió en un requisito previo para las aseguradoras al momento de decidir qué buques cubren.

“Información como la bandera, los intereses de la naviera o de la carga son datos que actualmente se requieren para poder cotizar los riesgos de guerra”, explicó Aon, bróker de seguros y empresa de servicios profesionales.

La responsable de Aviación, Transporte y Logística de Aon España, Nannette Wong, explicó a EFE que, incluso cuando un riesgo no implica intereses de países contrarios a Irán, “no estaría exento de sufrir un ataque por error”.

De esta forma, las aseguradoras evalúan la autorización de la Guardia Revolucionaria como un factor de mitigación. Los navíos que acreditan el cumplimiento de estos requisitos reciben una clasificación de menor riesgo frente a aquellos que no lo logran.

Estas medidas se suman a la estructura de seguros de un buque petrolero, que incluye tres coberturas: casco, que protege el activo físico; responsabilidad civil frente a terceros, que cubre tripulación, carga y contaminación; y riesgo de guerra, que ahora registra mayor demanda en la zona de Ormuz.

Aseguradoras sacan ventaja con renegociación por coberturas de guerra

Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran bombardeos contra Irán el 28 de febrero, la prima de guerra para un gran petrolero se ubicaba entre 0.1 y 0.125 por ciento del valor del buque por viaje.

Con la escalada del conflicto, los incrementos alcanzaron entre 200 y 300 por ciento, y en algunos casos llegaron hasta mil por ciento, lo que vuelve inviable el trayecto para los armadores, señaló Wong.

La experta agregó que toda la zona del golfo Pérsico y del mar de Omán ahora se considera de riesgo máximo.

A pocos días del inicio de la guerra, el Comité de Guerra de Londres amplió la categoría de alto riesgo a aguas de Baréin, Yibuti, Kuwait, Omán y Catar, además del propio estrecho.

Desde ese momento, los aseguradores pueden cancelar coberturas anuales de guerra y renegociar condiciones en cada viaje.

El cierre de Ormuz y la nueva clasificación de riesgo provocaron que el tránsito de unos 40 petroleros diarios se redujera a cero.

De acuerdo con MarineTraffic, hacia el final de la semana, cientos de buques permanecen varados en la región. El acuerdo de tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, alcanzado el 7 de abril, no impacta el mercado asegurador marítimo.

“Incluso con un alto el fuego definitivo, las primas tardarán en bajar hasta que los aseguradores realmente perciban una reducción real en el riesgo”, advirtió Wong.