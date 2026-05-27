(VIDEOS) Movimiento del Sombrero intenta irrumpir en el Congreso de Michoacán para impedir reforma electoral

Integrantes del Movimiento del Sombrero protestan a las afueras del Congreso de Michoacán durante la discusión de la Reforma Electoral.

MORELIA.- Este miércoles, un grupo de 50 personas integrantes del Movimiento del Sombrero trató de ingresar violentamente al Congreso de Michoacán para impedir la sesión ordinaria.

Los simpatizantes del movimiento político al que pertenecía el fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, golpearon la puerta, la cual fue asegurada desde adentro por personal de seguridad de la sede parlamentaria.

Los manifestantes pretendían ingresar para impedir que avance la Reforma Electoral local que regirá las próximas votaciones en el estado en el 2027. Al interior del recinto, los diputados locales sesionaban y aprobaban en lo general la controvertida reforma.

El punto más relevante, en lo particular, es que la mayoría de Morena pretende vetar la posibilidad de que candidaturas independientes participen en las próximas elecciones. Al respecto, hay divergencias entre algunos diputados de oposición, quienes están en contra de tal propuesta.

El pequeño grupo de dos diputados independientes son los que más discrepan sobre ese punto de la propuesta de reforma.

Sin embargo, la votación, hasta el momento, no se ha llevado a cabo y la sesión continúa su curso con la tensión en el exterior por la presencia de militantes del Movimiento del Sombrero.

Este movimiento político fue encabezado por Carlos Manzo en la ciudad de Uruapan, en donde en la última elección ganó la presidencia municipal, dos diputaciones locales y una más federal.

En pleno crecimiento de esa organización política, el presidente municipal Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre del 2025. Posteriormente, asumió la presidencia municipal su esposa, Grecia Quiroz, quien busca ser candidata a la gubernatura de Michoacán el próximo año.

Quiroz también participa en las protestas a las afueras del Congreso del Estado, en exigencia de que se respete su derecho a votar y a ser votada en las elecciones de 2027. Luego del asesinato de Carlos Manzo, su esposa ha asumido el protagonismo y liderazgo del Movimiento del Sombrero en Michoacán.

Cabe recordar que en 2027 se renovarán las 113 presidencias municipales, las 40 diputaciones locales y la gubernatura del estado.