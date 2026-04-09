Caso Carlos Manzo: Detienen a ‘El Aurora’, ligado al asesinato del exalcalde de Uruapan

Detienen a 'El Aurora' presuntamente implicado en el homicidio de Carlos Manzo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Autoridades de Michoacán detuvieron a Rafael ‘N’, alias ‘El Aurora’, presuntamente vinculado a Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que ‘El Aurora’ pertenece a la misma célula criminal que opera en Uruapan y tiene vínculos con el crimen contra Carlos Manzo.

A diferencia de otras personas detenidas por el caso, Rafael ‘N’ no aparece en los chats de mensajería instantánea donde se coordinó el asesinato del alcalde el 1 de noviembre de 2025.

Entre los delitos que se le imputan a ‘El Aurora’ se encuentran el huachicol y la venta de drogas en el municipio. El área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) participó en la detención.

Torres Piña informó que las autoridades mantienen la búsqueda de otra persona presuntamente involucrada en el homicidio de Carlos Manzo, identificada como ‘Mike’.

¿Cuál es la línea de investigación de la fiscalía sobre el asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con el titular de la Fiscalía de Michoacán, la principal línea de investigación señala que el ataque contra Carlos Manzo fue en represalia por los operativos de seguridad que organizó en el municipio.

Cabe recordar que, tras el inicio de su gestión, Manzo ejerció presión contra los grupos delictivos mediante recorridos con el Ejército.

Por este “trabajo”, la célula delictiva conocida como ‘Los Erre’ pactó el asesinato. Según las indagatorias reveladas por el fiscal, este grupo criminal ofreció un pago de 4 millones de pesos a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, para estructurar y ejecutar el homicidio del político michoacano.

En cuanto al avance judicial, las autoridades contabilizan entre 20 y 23 personas detenidas por su relación directa o indirecta con el homicidio del exalcalde.

Entre los personajes más relevantes que enfrentan a la justicia se encuentra Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales y líder regional de ‘Los Erre’.

También figura Gerardo ‘N’, ‘El Congo’, operador regional en Uruapan, quien presuntamente dio las instrucciones directas a los sicarios para asesinar a Manzo. Además, Alejandro Baruc ‘N’ y Jaciel ‘N’, contactos de ‘El Licenciado’, señalados como encargados de reclutar a los tiradores.

La Fiscalía de Michoacán no descarta un móvil político detrás del crimen, derivado de una denuncia y de la entrega de videos por parte de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y exesposa de Manzo, donde documenta presunto acoso.

Con información de Quadratín.