Los Erre: ¿Dónde opera y quién lidera la célula del CJNG ligada al asesinato de Carlos Manzo?

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre. Según García Harfuch, la celula criminal Los Erre estaría detrás del crimen (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El grupo criminal Los Erre, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está directamente implicado en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre pasado en el municipio de Uruapan Michoacán, según afirmaron autoridades del Gobierno de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, afirmó en conferencia de prensa que esta célula criminal con “influencia en municipios de Michoacán” está relacionada “de manera directa con el homicidio del Manzo y con otros delitos”.

Los Erre es una célula criminal vinculada al CJNG y liderada por los hermanos Ramón Álvarez Ayala alias “R-1”, Rafael Álvarez Ayala alias “R-2” y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

El funcionario destacó la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del crimen, quien “coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada”.

Y resaltó que el acusado ya ha sido vinculado a un proceso penal y permanece recluido en la prisión de máxima seguridad El Altiplano.

También recapituló que se han detenido a siete policías municipales que eran escoltas de Manzo, por su implicación en el crimen, además de un reclutador de personas en centros de rehabilitación para estructuras criminales, identificado como Jaciel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’.

‘Blindan’ Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

García Harfuch agregó que “por instrucciones” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, las distintas agencias que integran el Gabinete de Seguridad continuarán supervisando avances en el marco del Plan Michoacán implementado para mejorar la seguridad en la región, tras el crimen que ha consternado al país.

“Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, afirmó.

Señaló que tras el asesinato de Manzo, se incrementó la seguridad en Michoacán con 2 mil 514 agentes de la SSPC, Guardia Nacional, Marina y Defensa.

Entre los resultados, detalló que del 10 al 26 de noviembre, se detuvieron a 134 personas por delitos de alto impacto.

Además, afirmó que la estrategia de seguridad en Michoacán ha permitido reducir los homicidios, de 111 en septiembre a 58 en noviembre.

Por su parte, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, expuso que han apoyado a las autoridades estatales con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas. “Les van a construir un cuartel de las mismas características de los que están construyendo para el personal de la Guardia Nacional”, agregó.

Según el reporte presentado por las autoridades, desde el 1 de octubre de 2024 (cuando inició el gobierno de Sheinbaum) al 16 de noviembre pasado, hay 932 detenidos por delitos de alto impacto.

Así como 22,9 toneladas de droga aseguradas, 17 laboratorios de metanfetaminas desmantelados y 924 armas de fuego confiscadas.

El asesinato de Manzo ha desatado una ola de indignación y solidaridad en todo el país, con manifestaciones en varios estados en repudio al crimen y a la creciente crisis de inseguridad que vive México.