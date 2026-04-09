Silvano Aureoles escapó con ayuda del CJNG: ‘Se esconde en Estados Unidos’, afirma ‘góber’ de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló este jueves 9 de abril que todo apunta a que el exmandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, se esconde en Estados Unidos.

Ramírez Bedolla explicó, en conferencia de prensa, que ya solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, su intervención para que gire una ficha roja de búsqueda de carácter internacional.

Alfredo Ramírez recordó que Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia tras ser vinculado a proceso por un presunto peculado por el orden de los 3 mil 400 millones de pesos.

Ante esto, recordó que un juez estatal lo ha solicitado porque está acusado también de tortura, homicidio y de abuso de autoridad por un enfrentamiento armado registrado durante su gobierno en la comunidad de Arantepacua, donde murieron cuatro comuneros.

El gobernador de Michoacán insistió que tanto autoridades federales como estatales continúan buscando a Silvano Aureoles para llevarlo ante la justicia.

‘Silvano Aureoles huyó con ayuda del CJNG’: Fical de Michoacán

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que Silvano Aureoles pudo huir con el apoyo de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Torres Piña consideró que dicha organización criminal primero lo ayudó a escapar de Michoacán y luego lo trasladó con destino al norte del país y muy probable fuera de México.

Por esta razón, el gobernador Alfredo Ramírez resaltó que el exgobernador de Michoacán debía enfrentar a la ley desde el año pasado. Aureoles Conejo ha negado todas las acusaciones y reiteró que las investigaciones son parte de “una persecución política”.

Silvano Aureoles tiene órdenes de aprehensión en su contra por presunto desvío de recursos en la construcción de cuarteles de seguridad, y por la masacre en Arantepacua, en 2017.

Originario de Carácuaro, Aureoles es ingeniero agrónomo, con una trayectoria que lo llevó de la alcaldía a la gubernatura entre 2015 y 2021. Desde su administración se acumularon cuestionamientos por el manejo de la seguridad, episodios de confrontación pública y decisiones de gobierno que generaron críticas.

En la recta final de su mandato, la violencia en regiones como Tierra Caliente colocó a Michoacán en el foco nacional, mientras se registraban hechos como el despliegue en Aguililla.

Con información de Quadratín