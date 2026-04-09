Sin ‘temor’ a Irán: Israel mata al secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá en ataque a Líbano

Pakistán urge a Israel a detener de inmediato la agresión en el Líbano que viola la tregua con EU.

El Ejército de Israel mató esta noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder del grupo chií Hezbolá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi en un comunicado emitido este jueves.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron en la zona de Beirut y eliminaron a Ali Yusuf Harshi, el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem”, detalla el texto.

Las fuerzas armadas afirman que Harshi tenía un rol central en la gestión y seguridad de la oficina de Qassem.

Además del ataque que mató a Harshi, las fuerzas armadas bombardearon dos puentes sobre el río libanés Litani, en el sur del país, bajo el pretexto de que Hezbolá lo utilizaba para la transferencia de armas.

Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, Estado negociador del alto el fuego con Irán, aseguró que la tregua también incluye al país levantino.

Irán defiende a Líbano y dice que es parte de la tregua con EU

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este jueves en que el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos para el alto al fuego y advirtió de que las violaciones del alto el fuego tendrá fuerte respuesta.

“Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, dijo en X Qalibaf, una de las figuras políticas más fuertes en Irán en estos momentos.

El político y ex guardia revolucionario avisó que las violaciones del “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”. “Detengan el fuego inmediatamente”, dijo sobre los ataques de Israel contra el Líbano que ayer causaron más de 200 muertos.

Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

Estados Unidos ha negado por su parte Líbano forme parte de ese acuerdo. Esta previsto que los dos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el fin de la guerra mientras continúa la frágil tregua.

Israel reabre los lugares sagrados tras 40 días de cierre

Las autoridades israelíes permitirán a musulmanes, cristianos y judíos acudir a los lugares de culto en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén Este, después de que el país levantara las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra con Irán hace 40 días.

“Tras los cambios en la política de defensa y las directivas actualizadas emitidas por el Comando del Frente Interno, los lugares sagrados de Jerusalén reabrirán sus puertas a visitantes y fieles”, dijo la Policía israelí en un comunicado.

El texto advierte también que cientos de agentes de policía, miembros de la Policía de Fronteras y voluntarios serán desplegados por toda la ciudad a fin de garantizar “el acceso seguro” y el orden público.

En estos 40 días de guerra, Israel ha impedido -de forma desigual- la entrada a los principales lugares sagrados de Jerusalén.

¿Cuáles lugares sagrados serán reabiertos?

Las puertas del Santo Sepulcro se han mantenido cerradas, incluso impidiendo en una ocasión a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar en él una misa sin público el pasado Domingo de Ramos.

La Explana de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, también ha estado clausurada 40 días, en una Ciudad Vieja con sus comercios y tiendas palestinas cerradas y el acceso muy restringido por la Policía israelí.

El Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, también será reabierto en su totalidad, después de que estuvieran limitado primero a 50, y desde el 5 de abril a 100, el número de personas que podían rezar en tandas debido a la guerra, tras una petición al Tribunal Supremo de líderes religiosos.