¿Acuerdo en puerta? EU e Irán inician diálogo de paz tras más de un mes de guerra en Medio Oriente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estrecha la mano al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, durante su reunión de este domingo en Islamabad. (EFE)

Irán y Estados Unidos iniciaron en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz, tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

“Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán”, confirmó la fuente bajo condición de anonimato.

El diplomático no detalló el contenido de la reunión, en la que participaron altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Este contacto directo representa el de mayor nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979, y ocurre tras una mañana en la que las delegaciones se reunieron por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

¿Cuáles son las exigencias de Irán a EU para un alto al fuego en Medio Oriente?

Según Irán, la delegación transmitió a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados y un alto al fuego en toda la región, incluido Líbano, de acuerdo con la radiotelevisión estatal iraní.

Por otro lado, medios iraníes informaron que Estados Unidos accedió a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones, versión que Washington negó.

Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo avanzó de temas generales a la discusión de aspectos técnicos coordinados por expertos de ambas partes, señaló la agencia iraní Tasnim.

Aunque la cumbre se programó para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones continúen hasta el domingo para cerrar detalles técnicos del acuerdo.

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Cientos de buques petroleros están varados en el Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán; sin embargo, Trump afirmó que llevan a cabo un “proceso de limpia” de las minas ubicadas en el mar.

El mandatario estadounidense calificó este hecho como un favor para los países del mundo, ya que en este punto circula el 20 por ciento del total del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

Aprovechó para cargar contra países aliados que se negaron a involucrarse en el conflicto bélico, al no ofrecer apoyo para reabrir el Estrecho de Ormuz.