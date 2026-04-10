A ‘Yisus’ ni lo metan: Papa León XIV corrige a Trump; ‘Dios no bendice’ guerra con Irán

Esta semana, Trump aceptó un alto al fuego con Irán de dos semanas. Delegaciones de los dos países se reunirán en Pakistán.

El papa León XIV refutó el argumento de la administración de Donald Trump de que Dios está del lado de Estados Unidos en la guerra contra Irán, la más reciente de una serie de críticas, aunque el Vaticano y la Casa Blanca negaron cualquier desavenencia tras informes de una reunión polémica en enero.

“Dios no bendice ningún conflicto”, escribió el pontífice estadounidense este viernes 10 de abril en una publicación en X. “Cualquiera que sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca está del lado de aquellos que una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas. La acción militar no creará espacio para la libertad ni tiempos de #paz”.

León XIV no mencionó nombres, pero su observación se dio tras repetidos comentarios del presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que enmarcaban la guerra de EU contra Irán en términos religiosos, comparando a un piloto de combate estadounidense derribado con Jesucristo y argumentando que Dios ha otorgado protección divina a las tropas estadounidenses.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa anteriormente este mes si Dios apoyaba a EU en la guerra, Trump respondió: “Sí, porque Dios es bueno”. En la misma conferencia de prensa, Hegseth estableció paralelismos entre Cristo y el derribo de un piloto de combate estadounidense el Viernes Santo, quien fue rescatado el Domingo de Pascua. “Un piloto renacido, a salvo y en casa, una nación se regocija, Dios es bueno”, dijo.

Dos días después, en una rueda de prensa aparte, Hegseth había dicho que los miles de ataques estadounidenses contra Irán se habían llevado a cabo “bajo la protección de la divina providencia, un esfuerzo masivo con protección milagrosa”.

“Dios merece toda la gloria”, dijo.

¿Cuál es la posición del papa León XIV sobre la guerra en Medio Oriente?

Estos fueron apenas los más recientes de una serie de comentarios de Hegseth en las que enmarcaba su misión y la guerra en Irán en términos religiosos. León XIV ha emitido varias declaraciones oponiéndose al recrudecimiento de los conflictos en todo el mundo.

En un discurso pronunciado en enero, el papa León XIV hizo un llamamiento por un orden mundial más pacífico e hizo críticas veladas a EU días después de una operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue más directo después de que Trump lanzara una amenaza en redes sociales contra Irán diciendo que “toda una civilización morirá esta noche”. El papa calificó dicha amenaza de “verdaderamente inaceptable”.

Al mismo tiempo, el Pentágono y el Vaticano negaron las acusaciones de un distanciamiento tras un informe periodístico sobre una reunión polémica en enero entre un enviado papal y un alto funcionario de defensa estadounidense.

The Free Press reportó que funcionarios estadounidenses habían presionado a la Iglesia Católica para que se pusiera del lado de Washington en asuntos internacionales, advirtiéndole de graves consecuencias si no lo hacía. El artículo señalaba que, en la reunión de enero, el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, le dio la advertencia al cardenal Christophe Pierre, quien se desempeñó como nuncio apostólico en Washington hasta su jubilación en marzo.