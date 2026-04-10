Irán reafirma que estrecho de Ormuz está abierto y alerta a embarcaciones por minas navales

Que sí, que no, que siempre sí. Irán confirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto, tras un ‘alto al fuego’ en la guerra en Medio Oriente.

El país aclaró que los barcos deben coordinarse con las fuerzas navales del país, para que se les informe dónde están minas implementadas en tiempo de guerra.

Además, debido a las tensiones, que parecen no calmarse entre Estados Unidos, Israel e Irán, la mayoría de compañías de seguros se niegan a firmar pólizas que cubran a los buques que se aventuran a transitar por el estrecho de Ormuz “ante el riesgo de guerra”.

Las pocas que lo hacen han disparado el precio de sus pólizas, dijo hoy el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

En una entrevista con EFE en su sede de Londres, Domínguez explicó que estas aseguradoras tuvieron un primer reflejo de elevar sus pólizas hasta multiplicar su precio por cinco o a veces más, pero actualmente “hay muy pocas que ofrecen esos seguros”, unos seguros que por otra parte cubren solo al navío y su carga pero no las vidas humanas que pueden verse en riesgo en un ataque.

Trump advierte a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que cese de inmediato cualquier cobro a petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz, tras supuestos reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas a embarcaciones en esa vía.

“Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo Trump en su cuenta de Truth Social en referencia a las embarcaciones que han comenzado a circular por este paso estratégico luego del inicio del alto al fuego pactado con Teherán dos días atrás.

“¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”, advirtió el republicano en un nuevo aviso a la república islámica.

De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima vital desde el inicio de la tregua, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.

La nueva advertencia de Trump llega además 48 horas antes de que arranquen, el fin de semana, las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación en las conversaciones con Irán en Pakistán, que comenzarán el 11 de abril, de acuerdo con la Casa Blanca.

El precio del petróleo registraba este jueves una subida muy ligera con el barril de Brent encareciéndose un 1-2 por ciento hasta situarse en torno a los 97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se movía en niveles similares, lo que subraya la desconfianza de los mercados para con un alto el fuego que se está mostrando muy incierto.

Con información de EFE y AP.