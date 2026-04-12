Irán niega bloqueo del Estrecho de Ormuz tras anuncio de Trump: ‘Está bajo control y gestión inteligente’

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares que no se acerquen a la zona, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia iraní se produce después de que el presidente Donald Trump afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país “bloqueará todos y cada uno de los buques” que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron el sábado 11 de abril en Pakistán.

Donald Trump aseguró que restingirían el paso en el estrecho de Ormuz a los buques que pagaran peaje a Irán, y aseguró que la medida es una represalia luego de que el Estado Islámico se negara a renunciar a su programa nuclear.

Trump sugirió que el Reino Unido les ayudaría a bloquear el estrecho de Ormuz, a lo que el país europeo se negó más tarde.