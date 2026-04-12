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Irán niega bloqueo del Estrecho de Ormuz tras anuncio de Trump: ‘Está bajo control y gestión inteligente’

Irán aseguró que Estados Unidos miente respecto al control del estrecho de Ormuz, y que el paso sigue abierto a embarcaciones civiles y sujeto a regulaciones específicas.

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El Estrecho de Ormuz continúa bajo el control de Irán, según el Estado Islámico. (EFE)
Por EFE

La Guardia Revolucionaria iraní rechazó que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares que no se acerquen a la zona, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

La advertencia iraní se produce después de que el presidente Donald Trump afirmó este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz y que retirará las minas colocadas por Irán en la zona.

Trump dijo que la Marina de su país “bloqueará todos y cada uno de los buques” que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz pagando peaje a Irán.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron el sábado 11 de abril en Pakistán.

Donald Trump aseguró que restingirían el paso en el estrecho de Ormuz a los buques que pagaran peaje a Irán, y aseguró que la medida es una represalia luego de que el Estado Islámico se negara a renunciar a su programa nuclear.

Trump sugirió que el Reino Unido les ayudaría a bloquear el estrecho de Ormuz, a lo que el país europeo se negó más tarde.

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