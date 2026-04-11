¿China se prepara para enviar armas a Irán? Trump advierte que ‘tendrá grandes problemas’ si lo hace

Reportes de inteligencia de EU indican que China se estaría preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a China que tendrá “grandes problemas” si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán.

“Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”, dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

El líder republicano reaccionó así al ser cuestionado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, conversaciones en las que participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

EU termina negociaciones con Irán sin llegar a un acuerdo

Vance aseguró este domingo que no lograron llegar a un acuerdo con Irán en las negociaciones de paz de Islamabad, pese a haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso, aunque se va de la capital paquistaní con una “última” oferta, la de un “método de entendimiento”.

“Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo: Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo, hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos”, afirmó Vance en una comparecencia ante los medios.

Vance evitó entrar en detalles sobre las negociaciones, pero señaló que el principal punto de desacuerdo fue la negativa de Irán a asumir un compromiso de largo plazo para no desarrollar un arma nuclear.

“El hecho es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente. Ese es el objetivo principal del presidente de Estados Unidos, y eso es lo que hemos intentado lograr a través de estas negociaciones”, afirmó.