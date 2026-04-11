EU e Irán no logran acuerdo de paz: J.D. Vance presenta ‘última oferta’ tras fracasar negociaciones

JD Vance se reunió en Islamabad con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif este 11 de abril.

ISLAMABAD (AP) — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que las negociaciones con Irán concluyeron antes del amanecer del domingo sin un acuerdo de paz, después de que los iraníes se negaran a aceptar los términos estadounidenses de no desarrollar un arma nuclear.

Las conversaciones terminaron después de 21 horas, indicó Vance, y el vicepresidente estuvo en comunicación constante con el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios de gobierno.

“Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear, y que no buscarán las herramientas que les permitirían desarrollar rápidamente un arma nuclear”, dijo Vance a periodistas. “Ese es el objetivo central del presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que hemos tratado de lograr a través de estas negociaciones”.

El vicepresidente dijo que habló con Trump “media docena de veces, una docena de veces, en las últimas 21 horas”, y que también habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.

“Estuvimos en comunicación constante con el equipo porque estábamos negociando de buena fe”, aseveró Vance, hablando en un podio frente a un par de banderas estadounidenses con el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner a su lado. “Y nos vamos de aquí, y nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”.

Trump había dicho que suspendería los ataques contra Irán durante dos semanas. Los comentarios de Vance no indican qué ocurrirá después de que expire ese período o si el alto el fuego seguirá vigente.

La guerra con Irán entra en su séptima semana

Las conversaciones se realizaron días después que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, mientras la guerra que ha cobrado miles de vidas y ha sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana. Dos funcionarios paquistaníes dijeron que las discusiones entre los jefes de las delegaciones se reanudarían después de una pausa.

Algunos miembros del personal técnico de ambos equipos aún estaban reunidos, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos afirmó que dos destructores transitaron el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, antes de realizar trabajos de desminado. Sin embargo, medios estatales iraníes reportaron que el mando militar conjunto lo negó.

“Estamos despejando el estrecho. Si llegamos a un acuerdo o no no marca ninguna diferencia para mí”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump a periodistas mientras continuaban las conversaciones en Islamabad. Calificó las negociaciones de “muy profundas”. La televisora estatal iraní señaló lo que calificó como diferencias “serias”.

La delegación de Estados Unidos, encabezada por Vance, y la delegación iraní, con el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al frente, analizaban con Pakistán cómo impulsar un alto el fuego ya amenazado por las profundas discrepancias y los continuos ataques de Israel contra Líbano, cuyo Ministerio de Salud dijo que el número de muertos ha superado los 2 mil.

Desde la Revolución Islámica de Irán en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos ocurrió en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Obama, John Kerry, y su homólogo Mohammad Javad Zarif se reunieron después durante las negociaciones para el acuerdo nuclear de 2015, un proceso que duró bastante más de un año.

Ahora están en marcha conversaciones mucho más amplias entre Vance, un defensor reticente de la guerra que tiene poca experiencia diplomática, y Qalibaf, un excomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán.

El intento de acuerdo entre EU e Irán colapsó tras una intensa jornada de negociaciones sin concesiones por ninguna de las partes. (Anjum Naveed/AP)

Irán fija ‘líneas rojas’, incluida compensación por los ataques

La agencia estatal de noticias de Irán dijo que las conversaciones tripartitas comenzaron después de que se cumplieron las condiciones previas iraníes, incluida una reducción de los ataques israelíes en el sur de Líbano.

La delegación de Irán dijo a la televisión estatal iraní que presentó algunas “líneas rojas” en las reuniones con el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. Entre ellas figuraban una compensación por los daños causados por los ataques estadounidense-israelíes que iniciaron la guerra el 28 de febrero y la liberación de los activos congelados de Irán.

La guerra ha cobrado la vida de al menos 3 mil personas en Irán, 2 mil 020 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del golfo Pérsico, y ha causado daños duraderos a la infraestructura en media docena de países de Oriente Medio.

El control de Irán sobre el vital estrecho de Ormuz ha aislado en gran medida al golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía mundial, disparando el precio de la energía.

Como un reflejo de lo mucho que está en juego, funcionarios de la región dijeron que autoridades chinas, egipcias, saudíes y qataríes estaban en Islamabad para facilitar indirectamente las conversaciones. Los funcionarios declararon bajo condición de anonimato para hablar sobre el delicado asunto.