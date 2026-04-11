EU e Irán concluyen primera ronda de diálogo: Dan señales de acuerdo, pero persisten diferencias por Ormuz

Diálogo entre EU e Irán abre puerta a posible alto al fuego permanente, pero continúan diferencias sobre el estrecho de Ormuz. (EFE)

Irán y Estados Unidos rompieron décadas de silencio diplomático al sentarse frente a frente en su primera negociación directa desde la Revolución Islámica de 1979.

Tras seis semanas de guerra sin avances, las delegaciones de Washington y Teherán dejaron la diplomacia indirecta y pusieron sobre la mesa actas de acuerdo en un formato trilateral con mediación de Pakistán. La jornada cerró con un tono de optimismo, pese a que inició con riesgo de boicot.

Después de semanas de mediación indirecta y una mañana de consultas por separado en el hotel Serena, los equipos encabezados por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se sentaron en la misma mesa.

El encuentro, que la Casa Blanca definió como formato “trilateral cara a cara”, inició a las 16:55 hora local y continuó hasta la noche con una cena de trabajo. Fuentes diplomáticas iraníes señalaron a EFE que ambas partes mostraron “optimismo” tras el intercambio de primeras actas de acuerdo.

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A pesar del carácter histórico del encuentro, la viabilidad de un acuerdo definitivo depende de un complejo equilibrio de exigencias. La participación de Teherán se confirmó hasta la llegada de su delegación al aeropuerto de Islamabad, tras días de desacuerdos sobre los puntos base.

Irán condicionó el diálogo a la aceptación de sus “precondiciones”, entre ellas la inclusión de Líbano en el alto al fuego y la liberación de activos financieros.

La delegación estadounidense, encabezada por J. D. Vance, llegó acompañada por Steve Witkoff y Jared Kushner, con instrucciones de garantizar seguridad total en el estrecho de Ormuz y asegurar que Teherán no retome su programa nuclear.

A mitad de la jornada, la tensión escaló en reuniones privadas. Tras más de dos horas de consultas indirectas, surgió una versión sobre una posible concesión de la Administración de Donald Trump para desbloquear fondos iraníes.

Medios de Teherán difundieron la versión como un avance, pero la Casa Blanca la negó, lo que frenó el diálogo hasta el encuentro directo.

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Islamabad reforzó su seguridad con medidas extraordinarias en la llamada Zona Roja. El gobierno paquistaní agilizó la logística y los visados para delegaciones y periodistas internacionales.

Pakistán busca extender las conversaciones hasta el domingo para alcanzar un acuerdo antes de que concluya la tregua de 14 días.

Pakistán consolidó un papel internacional con su primer ministro, Shehbaz Sharif; el canciller Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes recibieron a las delegaciones.

Para Islamabad, el resultado de la cumbre resulta clave por motivos de seguridad y economía, ya que 80 por ciento de su petróleo transita por el estrecho de Ormuz.

Posibilidades de un alto al fuego

Al cierre de la jornada, un optimismo moderado se percibe en los espacios de negociación. La posibilidad de un alto al fuego permanente comenzó a circular entre delegaciones y medios.

Aunque persisten décadas de tensiones, el ambiente apunta a una fase técnica en el proceso de negociación.

Irán rechazó las afirmaciones del Comando Central de Estados Unidos sobre el supuesto despliegue de destructores para retirar minas en el estrecho de Ormuz, en paralelo a las negociaciones de paz.