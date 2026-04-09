Israel ‘ignora’ a Trump y descarta un alto al fuego con Líbano: ‘Golpearemos a Hezbolá con toda nuestra fuerza’

EU e Israel confirmaron que Líbano también estaba dentro del alto al fuego, pero si el país al mando de Netanyahu sigue realizando bombardeos. (AP).

Luego de que se acordara un alto al fuego en la Guerra en Medio Oriente, Israel atacó a Líbano y asesinó al secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá. Por ello, en una llamada, el presidente Donald Trump pidió al primer ministro Benjamin Netanyahu que redujera los ataques es este país para contribuir al éxito de las negociaciones con Irán, según NBC News. Sin embargo, el Ejército israelí anunció en la noche de este jueves nuevos ataques al Líbano.

EU e Israel confirmaron que Líbano también estaba dentro del alto al fuego, pero si el país al mando de Netanyahu sigue realizando bombardeos, la guerra podría seguir adelante, advirtió un asesor del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Israel anuncia nuevos ataques en el Líbano pese a acuerdo de alto al fuego

El Ejército israelí anunció en la noche de este jueves nuevos ataques al Líbano contra “plataformas de lanzamiento” de proyectiles del grupo chií Hizbulá en el país vecino, poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informara de negociaciones directas con el Gobierno libanés para conseguir un acuerdo de paz.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a atacar las plataformas de lanzamiento de Hizbulá en el Líbano”, indicó el Ejército en un breve comunicado, que se produce después de haber advertido a la población en otra nota de que nuevas zonas de Israel -aparte del norte del país- podrían ser atacadas por la milicia esta noche.

Netanyahu insistió este jueves en que “no hay alto el fuego en el Líbano”, país con el que pretende lograr sin embargo “un acuerdo de paz histórico y duradero” tras las “negociaciones directas” que ha ordenado emprender.

“Tras reiteradas peticiones del Gobierno libanés para iniciar negociaciones de paz con nosotros, anoche instruí al gabinete para que entablara negociaciones directas con el Líbano”, dijo en el videomensaje, que siguió a un comunicado de su oficina anunciando dichas conversaciones.

Sus palabras se produjeron en una jornada en la que Irán reiteró la exigencia de que cesen los bombardeos en el Líbano antes de conversar con Estados Unidos en Pakistán el fin de semana.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las violaciones del alto el fuego tendrán una fuerte respuesta, pues el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos.

Israel mató la pasada noche en un bombardeo en Beirut al secretario personal y sobrino del líder de Hezbulá, al que identificó como Ali Yusuf Harshi.

Hezbolá disparó por su parte hacia territorio israelí en torno a 30 cohetes y drones desde la medianoche en respuesta a los ataques israelíes.

Las alarmas antiaéreas han sonado a lo largo del jueves en zonas del norte de Israel por los ataques desde el Líbano, que no han dejado sin embargo heridos. EFE