¿Cierre del estrecho de Ormuz pone en riesgo al peso? Analistas prevén mayor demanda de activos refugio

El peso mexicano podría registrar pérdidas luego del fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz, anunciado por el presidente Donald Trump, abre la posibilidad de que el precio del dólar suba tras el aumento a la demanda de activos de refugio.

Luego de que Estados Unidos informara que, según ellos, Irán se negó a abandonar su programa nuclear, analistas prevén que el fin de las negociaciones afecte negativamente a los mercados, lo que probablemente decepcionará a los inversores que aumentaron su exposición a activos de riesgo la semana pasada tras el anuncio de un alto el fuego entre ambos países.

De acuerdo con Bloomberg, se prevé que el precio del dólar suba al inicio de la sesión de los mercados del lunes 13 de abril, así como un incremento a los precios del petróleo, así como una caída general de las acciones.

El ‘frágil’ alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, no vino bien al dólar, que registró pérdidas de un 1.4 por ciento la semana pasada. Esto benefició al peso mexicano, que el miércoles 8 de abril logró ganar casi 25 centavos en la madrugada, y que cerró la semana con un tipo de cambio de 17.3186 unidades por billete estadounidense.

El panorama inmediato para los bonos del Tesoro es más incierto, ya que la búsqueda de activos refugio se contrapone a la preocupación por la inflación. Los mercados de petróleo crudo se guiarán por las persistentes restricciones en los flujos a través del estrecho de Ormuz. Es posible que el oro experimente un repunte.

Los analistas también señalaron que la magnitud de la reacción del mercado podría ser limitada si los inversores consideran que las conversaciones representan solo un revés temporal para las esperanzas de paz.

Kyle Rodda, analista de Capital.com Inc, menciona que la cuestión clave para el lunes es si los mercados interpretan esto como una ruptura temporal en las negociaciones o como un colapso estructural del marco del alto el fuego. Esa distinción determinará si la aversión al riesgo se desvanece rápidamente o se prolonga. Obviamente, la situación es bastante cambiante, así que tendremos que ver si hay novedades en las conversaciones cuando se reanuden o si la retórica pública de Estados Unidos e Irán vuelve a tornarse beligerante.

Pese a la desdolarización en distintas regiones del mundo y las tensiones globales, el dólar estadounidense es considerado uno de los principales activos de refugio a nivel global, de acuerdo con Monex.

Con información de Bloomberg.