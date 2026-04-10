Peso, en el top 5 de monedas emergentes que más se aprecian ante el dólar: ¿Cuánto gana HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 10 de abril.

El peso mexicano se perfila para cerrar con ‘broche de oro’ la semana al extender sus avances ante el dólar y acercarse un poco más al terreno de las 16 unidades.

La guerra entre EU e Irán ya se hizo ‘sentir’ en la inflación en Estados Unidos pues el precio de la gasolina tuvo en marzo su incremento más grande de los últimos 60 años.

En Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes 10 de abril que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, subrayó en X (antes Twitter).

Así está el tipo de cambio este viernes

El peso mexicano se aprecia 0.56 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.26 unidades, 10 centavos menos con respecto al cierre del jueves 9 de abril.

“El peso mexicano se ubica en el 5° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar. El tipo de cambio muestra una fuerte correlación con sus pares de economías emergentes, a medida que los operadores aumentan su posición de estos activos, considerando el retroceso dólar”, explicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.71 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.73 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.03 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Además del peso mexicano, otras monedas que se aprecian ante el dólar son el peso chileno con 0.82 por ciento; el real brasileño con 0.74 por ciento; el rublo ruso con 0.68 por ciento; el shekel israelí con 0.65 por ciento, y la corona sueca con 0.63 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López