Banxico ve guerra en Irán como ‘reto’ para inflación... pero no se pone de acuerdo sobre nuevo recorte

El Banxico reajustó su tasa a la baja en marzo, pero la junta de gobierno considera revisar el contexto por la guerra de EU.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) manifestó que ante los retos inflacionarios que se han presentado, incluida la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente, es necesario evaluar el impacto que tendrán diversos choques; sin embargo, la discrepancia radica en el tiempo que tomarán para volver a recortar la tasa.

Las minutas de la reunión de decisión de política monetaria del pasado 26 de marzo expusieron que la mayoría en la Junta de Banxico afirmaron que la postura monetaria alcanzada, el acotado impacto de los ajustes al IEPS y aplicación de aranceles a inicios de año y la debilidad económica contribuirán a que la inflación llegue a la meta de 3.0 por ciento en el segundo trimestre de 2027.

“La postura alcanzada sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, señaló un miembro de la Junta y añadió que “hacia delante se evaluaría la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional, conforme la evolución de las condiciones macroeconómicas y financieras lo amerite”.

En este último punto coincidió otro integrante, quien agregó que “para ello, se tomarán en cuenta todos los determinantes de la inflación”. De hecho, resaltó que el ajuste que hizo Banxico a la baja de 25 puntos base a la tasa de referencia para ubicarla en 6.75 por ciento se contribuyó a normalizar la postura monetaria para adecuarla a los riesgos en ambos lados del balance para la inflación.

Un miembro más afirmó que la política monetaria debe evitar reaccionar de manera apresurada a episodios de volatilidad, particularmente en un entorno en el que la inflación ha estado afectada en gran medida por ajustes en precios relativos.

Por ello, el ajuste permitió ubicar la postura monetaria en una mejor posición para atender los riesgos en el horizonte y “cerca de concluir el proceso de normalización”. Consideró que hacia delante existe margen para realizar un ajuste adicional en congruencia con el entorno macroeconómico del país.

Más tiempo para evaluar ajustes a la tasa: Borja y Heath

En dicha decisión de política monetaria, los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron a favor de mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria en un nivel de 7.0 por ciento.

Por un lado, Galia Borja argumentó que el escalamiento del conflicto en Medio Oriente introduce nuevos riesgos para la inflación y la actividad económica. Además, dijo que la información sobre este hecho es limitada para evaluar con precisión las implicaciones de este choque, así como su magnitud y duración.

Consideró que una pausa permitiría valorar con mayor claridad la evolución del panorama inflacionario y del choque en curso y, de esta forma, contribuir a preservar el firme anclaje de las expectativas.

Para Jonathan Heath “el balance de riesgos para la inflación se ha vuelto mucho más sesgado al alza. Al enfrentar mayores riesgos, no perdemos nada en pausar y esperar para que estos choques verdaderamente se disipen. En contraste, perdemos mucho al reducir la tasa objetivo cuando la inflación subyacente persiste y la no subyacente aumenta”.

Aseveró que con el recorte se da la impresión equivocada de un menor apego al mandato prioritario. “Las expectativas no apuntan al cumplimiento de la meta para el año entrante y dicha meta queda aún más comprometida con una tasa de política monetaria menor”.