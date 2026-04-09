Inflación en México se ‘mancha’ con las salsas: Precios de jitomate y chiles aumentan 200%

El precio del jitomate dio un respiro a la inflación en México, de acuerdo con el reporte del INEGI.

Las salsitas te hacen ‘llorar’ porque están bien picosas y también por el precio de los productos que necesitas para hacerlas: El repunte de la inflación en México en el último año provocó un aumento de 200 por ciento en el costo de los jitomates y chiles.

Un comparativo de precios al mayoreo en la Central de Abastos de la Ciudad de México, entre la primera semana de abril de 2025 y el mismo periodo, pero de este año, mostró que el precio del jitomate saladet aumentó hasta 190 por ciento.

En Sinaloa, el precio por kilogramo pasó de 10.32 a 30 pesos, mientras que en Puebla se elevó de 21.33 a 37.50 pesos, un alza cercana al 76 por ciento. En paralelo, el costo del jitomate bola también aumentó, con un incremento anual de 22.5 por ciento, al ubicarse en 50 pesos por kilo.

¿De cuánto es el aumento en el precio de los chiles?

El precio de la canasta básica en nuestro país va al alza: El costo del chile poblano se disparó 183 por ciento en un año, al pasar de 21.2 a 60 pesos por kilogramo. El chile jalapeño duplicó su precio con un alza de 132 por ciento, mientras que el serrano avanzó 68 por ciento, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

En el caso del pepino, se duplicó su precio que pasó de 14 a 28 pesos por kilogramos, mientras que la papa aumentó 33 por ciento, de 15 a 20 pesos por kilo.

La zanahoria presentó alzas generalizadas superiores al 60 por ciento en distintas presentaciones, e incluso superiores al 100 por ciento en algunos casos. A esto se suman incrementos en hortalizas como el brócoli, con un aumento cercano al 25 por ciento, y la acelga, que subió más de 20 por ciento entre 2025 y 2026.

En el segmento de frutas, aunque el comportamiento es mixto, hay productos con incrementos importantes: La guayaba registró un incremento de 34 por ciento anual, mientras que el melón cantaloupe mostró alzas superiores al 25 por ciento.