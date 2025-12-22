Precio de la canasta básica ‘presiona’ el bolsillo de las familias: Sube 5.43% en 2025

Tabasco y Coahuila encabezan los precios más altos de la canasta básica este 2025. (fotoarte: EL FINANCIERO)

El precio de la canasta básica alimentaria (CBA) medida por la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) creció 5.43 por ciento entre enero y diciembre del 2025, año caracterizado por la merma del poder adquisitivo de los consumidores y márgenes de operación reducidos en las tienditas, mercados y negocios de barrio.

La CBA costaba en enero mil 916 pesos; sin embargo, a diciembre aumentó 104 pesos, alcanzando un precio de dos mil 20 pesos.

Comparado con noviembre, la canasta básica incrementó 16.05 pesos, impulsada por mayores costos de productos como el jitomate, que subió 7.56 por ciento al pasar de los 26 a 27.97 pesos; el chile jalapeño se ofertó en 39.01 pesos, es decir, tuvo un aumento de 6.27 por ciento.

Los chiles en escabeche elevaron su precio en 6.44 por ciento; el tomate verde 5.06 por ciento al comercializarse en 39.61 pesos; y el frijol pasó de los 40.50 a los 42.22 pesos, lo que implica una variación del 4.24 por ciento.

¿Dónde se vende más cara la canasta básica?

Los cinco estados con la CBA más encarecida son Tabasco (5.88 por ciento), Coahuila (5.79 por ciento), Puebla (4.50 por ciento), Campeche (4.30 por ciento) y Jalisco (4.17).

“No ha sido un año sencillo. La inseguridad con el flagelo de la extorsión y el tan normalizado cobro de piso, los altos costos de servicios como el gas, agua y predial; el encarecimiento de insumos, rentas y energías, así como la cautela del consumidor ante un gasto más conservador, han puesto a prueba la viabilidad de miles de pequeños negocios”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Cada peso cuenta, añadió, cada aumento se resiente y cada ajuste obliga a redoblar esfuerzos para no trasladar completamente los incrementos al consumidor final.

De acuerdo con la ANPEC, a lo largo del año, los pequeños comerciantes han tenido que sortear múltiples obstáculos.

Entre ellos se encuentran las inclemencias climáticas, sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones en diversas regiones del país, afectaron cadenas de abasto, elevaron costos logísticos y provocaron mermas en productos agroalimentarios. A ello se suman los efectos acumulados de la inflación.

Rivera aseguró que los pequeños comercios reflejan un pilar de la economía local y un amortiguador social en tiempos complicados.

“Pese a este contexto adverso, el pequeño comercio sigue de pie, en modo resiliente. El comercio tradicional no se raja, abre todos los días con jornadas de 14 y hasta 16 horas, ajusta inventarios, busca mejores precios, negocia con proveedores y sostiene el abasto cotidiano de millones de hogares”, señaló el líder de la ANPEC.