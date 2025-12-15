‘Pavo-roso’ aumento de las cenas de Navidad y Año Nuevo: Precios se encarecieron 17%

Festejar y cenar en Navidad y Año Nuevo la saldrá más caro a los mexicanos. (Foto: EFE)

El gasto para las cenas de Navidad y Año Nuevo registra un encarecimiento de 17 por ciento, con un costo aproximado de 17,100 pesos este año, mientras que celebrar fuera de casa esta temporada decembrina puede ser entre dos y cinco veces más costoso en promedio, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En un comunicado, la Anpec presentó su monitoreo de precios en el que registra este encarecimiento del 17 por ciento respecto al año anterior, con un gasto de 1,400 pesos por persona para una cena de hasta 15 asistentes, considerando que en México las familias nucleares son de aproximadamente cinco integrantes.

“Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, comentó el presidente de la organización, Cuauhtémoc Rivera.

La Anpec realizó un desglose de precios por producto, en el que las entradas con botanas variadas (frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos) estiman un gasto de 1,750 pesos, mientras que el plato fuerte representa un desembolso cercano a los 7,150 pesos, con platillos tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno.

La cerveza, sidra para el brindis, tequila, ponche, refrescos y hielo suman un costo aproximado de 4,550 pesos.

A este rubro se suma el impacto del impuesto por litro a bebidas saborizadas, que pasará de 1.64 pesos aplicables en 2025 a 3.08.

¿Celebrar la Navidad también será caro?

La organización también detalló que el costo aproximado por el postre es de 1,450 pesos, mientras que la decoración con elementos básicos para ambientar el hogar, como gorros navideños o luces sencillas, es de 1,200 pesos.

A ello se suma el obsequio navideño, que ronda entre los 500 y 1,000 pesos, señaló.

El documento además refiere que festejar esta temporada decembrina fuera de casa representa un gasto “considerablemente mayor”, al mencionar que es “entre dos y cinco veces más costoso por persona en comparación con organizar una cena casera”.

Por ejemplo, precisó que hoteles de gama alta ofrecen cenas de gala desde 5,000 pesos por persona y paquetes que pueden llegar hasta los 10,000 pesos por adulto, en tanto que los de categoría media con restaurantes ‘de corte elegante’ rondan entre los 2,500 y 5,000 pesos por persona.

Recomendaciones ante precios elevados

Ante los elevados precios, la Anpec recomendó a la población mexicana celebrar en casa estas fechas como una medida más “sostenible y accesible”.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable”, subrayó Rivera.

El salario mínimo en México es de 248.93 pesos y alcanzará en enero de 2026 los 278.8 pesos diarios, mientras que en la frontera del norte del país ascenderá a 419.88 pesos por encima de los 374.89 pesos actuales.