Sheinbaum ‘da regalo de Navidad’ a narcos: No habrá entrega masiva de criminales a EU, dice

El 8 de diciembre de 2025, durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó rotundamente los rumores que indicaban que ella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían acordado una tercera entrega masiva de narcotraficantes.

La especulación surgió después de la publicación de un artículo en el The Wall Street Journal, que aseguró que ambos gobiernos habían pactado un nuevo operativo en el que México entregaría a más líderes del crimen organizado a Estados Unidos.

La mandataria mexicana desmintió esta versión y aclaró que no existe tal acuerdo.

El artículo de The Wall Street Journal, publicado a principios de diciembre de 2025, reveló que fuentes cercanas a las negociaciones indicaban que Sheinbaum y Trump habrían pactado este operativo como parte de la lucha contra el narcotráfico.

La información despertó alarma tanto en México como en Estados Unidos, con algunas voces acusando a la administración de Sheinbaum de ceder ante presiones extranjeras. Sin embargo, la presidenta de México negó categóricamente las acusaciones y reafirmó su compromiso con la soberanía del país.

México y EU unidos en la lucha contra el narcotráfico

La relación entre México y Estados Unidos sobre temas de seguridad ha sido históricamente tensa, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico.

A lo largo de los años, México ha enfrentado presiones de parte de Estados Unidos para extraditar a narcotraficantes de alto perfil, como ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en que México prioriza su soberanía y que las decisiones sobre extradiciones y acuerdos de seguridad son tomadas dentro del marco legal mexicano.

Por otro lado, el tema de la cooperación en materia de seguridad sigue siendo un punto clave en la agenda bilateral.

Mientras que los gobiernos de Estados Unidos buscan una mayor colaboración en la lucha contra los cárteles de la droga, el gobierno mexicano se ha enfocado en fortalecer sus propias instituciones de seguridad y justicia, a la vez que mantiene su independencia ante presiones externas.